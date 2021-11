Pour son mariage, Paris Hilton a porté plusieurs robes inspirantes. That’s hot!

La femme d’affaires Paris Hilton vient d’épouser Carter Reum. Pour la soirée principale, la riche héritière a porté quatre robes différentes, façon Grace Kelly, Marilyn Monroe, princesse de conte de fée, et Reine des neiges.

Elle a connu une enfance violentée. Puis une entrée dans l’âge adulte ultra-médiatisée, notamment par des télé-réalités marquantes du début des années 2000 (coucou The Simple Life et ses joggings peau de pêche so Y2K).

Aujourd’hui, Paris Hilton revient dans les médias comme militante contre les violences éducatives et tape à nouveau dans l’oeil des maisons de luxe justement pour cette reconversion d’image.

Voilà que celle que l’Occident a regardé grandir avec un mélange de fascination-répulsion vient de se marier. Et elle n’a évidemment pas fait les choses à moitié !

Paris Hilton s’est mariée avec Carter Reum

Au cours de trois jours principaux de festivités , du jeudi 11 au samedi 13 novembre, la richissime héritière de 40 ans a donc épousé Carter Reum, un entrepreneur étatsunien du même âge.

Paris Hilton a porté quatre tenues différentes pour la soirée du grand oui. L’une évoquait Grace Kelly, une autre Marilyn Monroe. Pour la première danse, elle ressemblait à une princesse de conte de fée, et pour finir la soirée, c’était plutôt La Reine des neiges.

Les robes de mariée de Paris Hilton pour le jour J.

La robe Oscar de la Renta pour dire « oui »

Évidemment, femme d’affaires oblige, Paris Hilton a fait de son mariage l’objet d’une série documentaire, Paris in Love, diffusée sur la plateforme de streaming Peacock. La cérémonie s’est déroulée dans son domaine de Bel Air, ancienne demeure de son grand-père, à Beverly Hills (Beverly Hills, ville du comté de Los Angeles, dans l’État de Californie, aux États-Unis).

Sur des premiers clichés de l’événement dévoilés sur Instagram par la principale intéressée — qui s’est d’abord bien gardée de montrer la tête de son mari — on découvre une première robe. Il s’agit d’une création Oscar de la Renta, maison de luxe américaine actuellement menée par Laura Kim et Fernando Garcia (duo également à la tête de la maison Monse, qu’ils ont fondé ensemble).

La première robe de mariage de Paris Hilton s’inspire de Grace Kelly

La première robe de Paris Hilton se compose d’un haut au col montant et manches longues dont les motifs fleuris de dentelle brodée forment un dégradé disparaissant vers la jupe à la forme cloche, permise par 20 couches de tulles drapées sur un jupon à crinoline.

La jupe arrive au sol sur l’avant (pratique pour éviter de trébucher), mais se répand en courte traîne à l’arrière (parfait pour un supplément de majesté).

Son voile qui descend en traîne encore plus longue se dote des mêmes appliqués de dentelle, plus nombreux au sol que près de la tête, pour un résultat dynamique, évitant la saturation visuelle.

Cette tenue a nécessité 1400 heures de travail par huit modistes affairés, d’après la maison Oscar de la Renta. Paris Hilton a voulu s’inspirer de la robe de mariée de Grace Kelly pour cette première tenue.

Voir cette publication sur Instagram Grace Kelly dans une robe de mariée Helen Rose, en 1956.

La robe de cocktail Oscar de la Renta façon Marilyn Monroe

Après avoir dit oui, Paris Hilton a ensuite troqué sa robe de bal par une robe de cocktail également griffé Oscar de la Renta.

Longueur mi-cuisse, en taffetas drapée à la main avec des broderies fleuries et une encolure Bardot, cette deuxième tenue lui donnait des airs de néo-Marilyn Monroe.

La robe de princesse de Paris Hilton pour la première danse à son mariage

Paris Hilton a également porté deux autres créations, de marques différentes. Juste le temps de la première danse, elle a opté pour une robe de princesse Galia Lahav aux épaules dénudées et à la corseterie apparente. Cendrillon, c’est toi ?

La robe fourreau de Paris Hilton pour finir sa soirée de mariage

Et enfin, Paris Hilton a fini sa soirée en robe fourreau signée Pamella Roland, sans manches, au décolleté en V, avec des cristaux placés en ligne de façon à marquer la taille, et une cape façon cascades de broderies du même type.

Si l’héroïne de La Reine des neiges devait se marier, ce genre de tenue lui irait parfaitement, non ?

Et tout ça, c’était juste pour le J, au milieu d’un week-end de festivités — dont carrément un festival de mariage qui regorgeait lui aussi de tenues différentes. De quoi inspirer bien des idées pour des mariées du monde entier.

Crédit photo de Une : Instagram de Paris Hilton