Face à la montée de la censure de livres de la part des conservateurs, Joe Biden monte au créneau

En 2022, plus de 2 500 ouvrages ont fait objet de signalements de la part de conservateurs, un record. Parmi ces ouvrages, des livres jugés trop progressistes, qui évoquent des questions relatives au racisme ou à l’homosexualité.

Dans certains États conservateurs du pays, la censure d’ouvrages dans les bibliothèques scolaires se multiplie. Des ouvrages bien spécifiques, notamment liés « aux communautés LGBTQI+ » et aux « communautés de personnes de couleurs », a écrit dans un communiqué la Maison-Blanche.

Une situation sur laquelle se penche de très près Joe Biden et son administration. « En 2022, nous avons eu un record d’interdictions de livres en vingt ans », précise alors la Maison-Blanche. En effet, cette année, selon l’Association des bibliothèques américaine, 2 571 ouvrages ont fait l’objet de signalements, contre 729 en 2021, rapportait en mars dernier Courrier International.

Des actions qui « abîment la démocratie, privent les étudiants de ressources très importantes et peuvent contribuer à la stigmatisation et à l’isolation que subissent les communautés LGBTQ + et d’autres », peut-on lire dans le communiqué de la Maison-Blanche.

Un poste spécifique créé

Alors qu’une offensive conservatrice est de retour en force dans le pays – en témoigne l’abrogation de Roe v. Wade qui garantissait le droit à l’avortement – les interdictions de livres sont un sujet devenu particulièrement sensible aux États-Unis. En effet, cela reflète les grandes scissions idéologiques présentes dans le pays, notamment liées aux questions relatives au genre, à la sexualité ou au racisme. Certains États écartent alors drastiquement des livres accusés de promouvoir l’homosexualité, ou jugés trop progressistes.

Parmi les oeuvres considérées comme choquantes ? Des classiques, comme le roman Beloved de Toni Morrison. Prix Pulitzer en 1988, il raconte l’histoire d’une ancienne esclave qui choisit de tuer son enfant pour lui éviter de subir à son tour les atrocités de l’esclavage. Le roman graphique Maus, d’Art Spiegleman, qui revient sur l’Holocauste, a lui aussi été pris pour cible par les conservateurs.

Afin d’y remédier, Joe Biden a ainsi nommé un coordinateur spécifique, chargé de régler cette problématique. Ce nouveau poste, qui sera rattaché au ministère de l’Éducation, a vocation à « faire face à la menace grandissante pour les droits civiques » que posent ces interdictions.

