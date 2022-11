Deux Miss se sont dit « oui ! », et il fallait au moins ça pour être autre chose que de « très bonnes amies »

Faut-il vraiment que deux femmes se passent la bague au doigt pour qu’elles soient enfin perçues comme un couple et non comme de très proches copines ? L’histoire adorable des deux Miss Fabiola Valentin et Mariana Varela en dit long sur la façon dont on voit encore les relations entre femmes…

L’annonce de leur mariage a fait le tour du monde en quelques jours et pourtant il y a fort à parier que nous étions nombreuses à ne jamais avoir entendu parler d’elles (à moins d’être vraiment très bien informée sur l’actualité des concours de beauté).

L’une est Miss Porto Rico 2020, l’autre est Miss Argentine 2019, et toutes les deux ont convolé en justes noces le 28 octobre dernier. L’annonce du mariage de Mariana Varela et Fabiola Valentin est dans tous les médias pour une raison assez mignonne : les deux reines de beauté se sont rencontrées alors qu’elles concourraient à l’édition 2020 du concours de beauté Miss Grand International qui se tenait en Thaïlande en mars 2021.

Je ne sais pas si vous avez un scénariste qui sommeille en vous, mais ici, c’est une vraie romcom Netflix (aussi divertissante qu’oubliable donc) qui vient de s’écrire toute seule dans ma tête avec le coup de foudre sur scène, la drague dans les loges, une ex reloue qui s’en mêle et un tout-est-bien-qui-finit-bien en apothéose.

Deux « très bonnes copines » (wink wink)

Ce qui est intéressant dans cette histoire, c’est qu’en faisant le tour du monde, ce mariage digne d’un conte de fées lesbien a été présenté comme la levée d’un secret.

« Après avoir décidé de garder notre relation privée, nous ouvrons nos portes pour un jour spécial », peut-on lire sur le compte Instagram de Fabiola Valentin. Il est tout à fait vrai que les deux femmes n’avaient pas explicité leur relation de couple jusqu’à l’annonce de ce mariage.

Mais il suffit de remonter leurs comptes Instagram respectifs pour voir que tout était déjà sous les yeux de leurs dizaines de milliers de followers : Mariana Varela et Fabiola Valentin, toujours ensemble en vacances, collées épaule contre épaule sur un tapis rouge, alanguies en train de siroter un cocktail ou en train de faire du volley sur la plage.

« Comme je suis bénie d’avoir dans ma vie quelqu’un comme toi, JE T’AIME Mariana » postait Fabiola Valentin en légende d’une vidéo de tous leurs moments passés ensemble pendant l’année 2021.

C’est bien simple : Mariana Varela et Fabiola Valentin ont subi cet impensé quasi universel qui consiste à imaginer que deux femmes proches l’une de l’autre ne peuvent être que de très bonnes amies. De très bonnes copines à l’amitié fusionnelle, ou bien des colocataires, juste deux femmes très très proches, et qui font quelques économies en partageant non seulement la même chambre, mais aussi le même lit. Parce que pourquoi pas.

On peut aussi tout à fait supposer que leur statut de Miss, qui leur permet de cocher à peu près toutes les cases des standards de féminité traditionnels, les excluaient aussi de la catégorie « lesbienne » dans l’imaginaire collectif. Un constat non seulement paresseux, et qui nie l’existence de toutes les fems que comptent cette planète.

Être une reine de beauté et tomber amoureuse d’une femme est-il souvent perçu comme une option possible dans la tête de beaucoup de gens ? Ainsi, impossible de voir ou même tout simplement d’envisager que ces deux là étaient autre chose que des BFF très complices, quelle que soit la façon dont elles se définissent à titre personnel pour ce qui est de leur orientation sexuelle.

C’est peut-être encore une preuve qu’en 2022, on a encore un superpouvoir quand on est lesbienne, celui d’être indétectable, voire carrément invisible pour les hétéros, même en étant sur le point de sa galocher sous leurs yeux.

