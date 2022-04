L’enquête qui a fait tomber Harvey Weinstein devient un film, et il promet d’être édifiant

C’est en 2017 que l’affaire Harvey Weinstein a éclaté. Quelques années plus tard, le film She Said, adapté de l’enquête de Jodi Kantor et Megan Twohey pour le New York Times, revient sur le travail des journalistes qui ont permis de faire tomber l’un des producteurs les plus puissants d’Hollywood.

C’est le 5 octobre 2017 que le New York Times a publié l’enquête qui allait faire tomber le magnat de la production filmique hollywoodienne : Harvey Weinstein.

Signé Jodi Kantor et Megan Twohey, ce long papier recoupait des témoignages d’actrices et autres professionnelles du cinéma qui avaient été harcelées sexuellement ou abusées par Harvey Weinstein.

C’est cette enquête qui a relancé le mouvement de libération de la parole #MeToo (existant depuis 2007), mouvement social encourageant la prise de parole des femmes concernant le viol et les agressions sexuelles.

Après avoir reçu le Prix Pulitzer, l’enquête devient un film.

She Said, le film adapté de l’enquête sur Harvey Weinstein

Ça n’était qu’une question de temps pour que la brillante enquête des journalistes Jodi Kantor et Megan Twohey ne devienne un produit filmique.

Après tout, l’affaire a éclos dans le milieu du cinéma, il était logique qu’elle finisse par s’illustrer sur grand écran.

She Said, réalisé par la cinéaste allemande Maria Schrader (déjà derrière le prodigieux I’m Your Man) retracera donc l’investigation menée par Jodi Kantor et Megan Twohey pour le New York Times, concernant les accusations d’agressions sexuelles commises par Harvey Weinstein.

Carey Mulligan dans Drive

Campé notamment par Carey Mulligan (qui incarne Twohey) et Zoe Kazan (qui incarne Kantor), le film a été présenté lors de la CinemaCon, un salon professionnel destiné aux exploitants de salles, qui se tient du 25 au 28 avril.

Sur scène, les deux actrices principales ont déclaré :

Ce fût un honneur d’incarner ces femmes.

Pour l’heure, aucun trailer du film n’est disponible, mais voilà qui ne devrait pas tarder.

She Said sortira le 4 janvier 2023 au cinéma.

Crédit photo : Universal