Harvey Weinstein enfin reconnu coupable de viol et d’agression sexuelle

Le producteur Harvey Weinstein a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol sur deux femmes. La première reconnaissance de culpabilité depuis #MeToo.

Harvey Weinstein devrait, le 25 mai 2018, être mis en accusation pour viol et pour « acte sexuel à caractère criminel » — a priori, une fellation forcée.

C’est une révolution en deux temps : le temps médiatique, au rythme effréné, et le temps que la justice avance, avec la prudence nécessaire.

Une enquête du New York Times a fait la lumière sur de nombreuses accusations de harcèlement, d’agression sexuelle ou de viol visant Harvey Weinstein, un des producteurs les plus puissants du cinéma.

Harvey Weinstein est présumé coupable de viol en 2013 et de f ellation forcée sur une actrice. La date du procès n’est pas encore connue.

Selon le quotidien français Le Monde , un grand jury new-yorkais a confirmé l’inculpation du producteur américain mercredi 30 mai 2018, pour deux faits qui remontent à 2004 et 2013.

Harvey Weinstein est inculpé par la justice américaine pour viol et agression sexuelle.

C’est la première reconnaissance de culpabilité depuis #MeToo. Un message fort envoyé au monde et aux femmes victimes de violences sexuelles.

Lundi 24 février 2020, Harvey Weinstein a été reconnu coupable par la justice américaine de viol et d’agression sexuelle à l’encontre de Jessica Mann et de Mimi Haleyi.

