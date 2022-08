Les Spice Girls bientôt réunies au grand complet dans une série documentaire

Les cinq Spice Girls seront réunies dans une série documentaire consacrée à la folle histoire de leur succès !

On n’osait pas en rêver, pourtant, c’est arrivé. Les Spice Girls seront bientôt réunies au grand complet. Et la bonne nouvelle ne s’arrête pas là : le plus iconique des girls band anglais sera en vedette dans une série documentaire consacrée à l’histoire de leur carrière et leur succès.

Les Spice Girls réunies (et Victoria Beckham aussi !)

Le média britannique Metro a annoncé le retour des Spice Girls le 27 juillet. Les créateurs de The Last Dance (disponible sur Netflix) ont conquis le girls band avec leur série consacrée à la légende du basket, Michael Jordan. Toutes ont accepté qu’une série documentaire sur le même modèle leur soit consacrée. Lors d’une émission pour la télévision australienne, Mel B avait déclaré à propos de The Last Dance : « Le réalisateur et tout le concept de la série sont très, très, très bons. Donc on va faire notre propre version avec lui. »

Si la nouvelle est aussi réjouissante, c’est que la possibilité d’une réunion de toutes les Spice Girls était loin d’être acquise. En 2019, Mel B, Geri, Emma et Mel C comblaient leurs fans avec une tournée de 13 dates à guichets fermés au Royaume-Uni. Seule Victoria Beckham n’avait pas répondu à l’appel (ce qui n’avait pas dissuadé les quelque 70 000 fans venus du monde entier pour l’occasion.) Pour l’instant, on ignore tout de la date de sortie de la série, ni de son lieu de diffusion. Mais on ne doute pas que les prétendants seront nombreux pour accompagner la sortie de ce projet qui donne envie de ressortir son plus beau taille basse et ses crop-top motif Union Jack.

