Deux Spice Girls vont épicer The Circle !

Deux invitées de prestige rejoignent la quatrième saison de The Circle : MEL B ET EMMA !

C’est suite à mon hurlement dans tout l’open space que la rédaction de Madmoizelle a appris cette très bonne nouvelle pour tous les gens qui ont des souvenirs des années 90. La raison ? La présence de Spice Girls dans The Circle, la télé-réalité d’enfermement diffusée sur Netflix, où les candidats et candidates ne se rencontrent jamais, mais dialoguent ensemble sur un réseau social imaginé pour l’occasion. Ils peuvent choisir ou non de changer d’identité, et les autres candidats doivent savoir qui ment (et qui est honnête dans l’aventure).

Une quatrième saison épicée

Décliné dans de nombreux pays (notamment la France), la version anglophone, produite en Grande-Bretagne et présentée par la comédienne Michelle Buteau accueillera donc prochainement Scary Spice et Baby Spice, alias Melanie Brown et Emma Bunton. Elles incarneront pour les derniers épisodes un mystérieux Jared (peut-être aussi mystérieux que le talent vocal de Victoria Beckham, qui sait).

(Pardon Victoria, à l’époque je ne le savais pas mais tu étais vraiment la mieux habillée)



Si vous aussi ça vous fait toujours plaisir d’avoir de leurs nouvelles (même si on arrête de mentir, Geri Halliwell reste ma préférée mais c’est quand même super), ne ratez pas les nouveaux épisodes de The Circle UK, saison 4, qui se clôturera le 25 mai 2022 sur la plateforme de streaming. Une bonne façon de Spice Up your life en ce mois de mai.

