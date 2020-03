La version française de The Circle, la télé-réalité Netflix, arrive très bientôt

Je ne tiens plus en place, lectrice.

Je te jure, en voyant la bande-annonce de The Circle Game version française ce matin, j’ai décidé de mettre un t-shirt et je me suis dit que finalement, ce confinement valait le coup d’être vécu.

The Circle, une télé-réalité façon Black Mirror ?

J’avoue que le pitch peut effrayer : 8 joueurs vivant dans le même immeuble mais isolés chacun de leur côté dans un appartement différent doivent se battre pour devenir le plus populaire du réseau social qui les relie tous, The Circle.

À la clé ? De la grosse moula.

Quand la version américaine est sortie, j’avais mes réserves. Mais Mymy a su me persuader de lui donner une chance, et laisse-moi te dire que je n’ai pas été déçue.

Contrairement aux autres télé-réalités, comme Love Is Blind, qui abusent des images de confessionnal, The Circle montre les gens réellement entrer en relation les uns avec les autres.

On les voit discuter, s’attacher les uns aux autres, et le drama reste drôle mais beaucoup moins intense et violent que dans Les Marseillais par exemple.

En résumé, une télé-réalité moins hardcore que ce à quoi je m’attendais.

Alors franchement, je n’attendais qu’une chose : qu’une version française fasse surface.

The Circle Game, la version française bientôt sur Netflix

Enfin, la bande-annonce est sortie, et avec une date !

Dès le 9 avril, je pourrais m’atteler à mater des gens confinés comme moi, sauf qu’eux peuvent potentiellement se faire un max de thunes. Moi, pas tant.

D’après les quelques images qui me sont données à voir, je crois que la France a fait preuve d’originalité niveau personnages !

J’ai déjà tellement hâte de découvrir les deux mamies qui s’embrouillent dans leurs antisèches pour parler « djeuns », le remplaçant de Joey que je vois déjà venir avec ses gros sabots, ou encore la meuf qui sait ce qu’elle veut : la maille.

Alors lectrice, tu ne penses pas que The Circle Game va devenir ton activité préférée du confinement ?

Parce qu’en plus, les protagonistes respectent grave les gestes barrières, et a fait DU BIEN !

