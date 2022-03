Voici les films et séries qui débarquent sur Netflix en avril 2022

C’est le printemps ! Et on hésite entre aller boire des Spritz dehors ou se plonger dans Netflix… Pour vous aider à choisir, on vous dévoile les nouveautés sur la plateforme de streaming. Du beau, du bon et du frais ! Comme les salades en terrasse.

Si comme moi, vous avez avalé la série Drôle en un week-end et que vous cherchez des nouveautés toutes fraîches pour continuer à binger, voici les films et séries qui vont sortir en avril.

Les séries qui arrivent sur Netflix France en avril 2022

Elite, le 8 avril

On retrouve avec plaisir (ou pas !) les lycéens riches de Las Encinas pour une nouvelle rentrée, avec donc une nouvelle victime, de nouveaux suspects et un nouveau mystère ! Des secrets, toujours des secrets !

Anatomie d’un scandale, 15 avril

Dans cette mini-série de 10 épisodes, on s’infiltre dans les coulisses de la politique britannique, où un scandale va venir mettre au jour secrets et privilèges. On nous promet un thriller haletant par David E. Kelley (Big Little Lies, Goliath) et Melissa James Gibson (House of Cards, The Americans), ça donne envie !

Les 7 vies de Léa

(© Netflix)

Cette adaptation du roman Les 7 Vies de Léo Belami, de Nataël Trapp, met en scène Léa, qui se réveille dans le passé, sept fois, dans des corps différents. Elle tente d’empêcher la mort d’un jeune homme… non sans risquer la sienne. Beaucoup de mystères et de secrets à percer au grand jour. Avec notamment Mélanie Doutey et Samuel Benchetrit.

Les autres séries qui arrivent sur Netflix en mars 2022

Ozark, saison 4, partie 2, le 29 avril Better Call Saul, saison 6 – partie 1, 19 avril Russian Doll, saison 2, 20 avril Grace & Frankie, saison 7, 29 avril

Les documentaires qui arrivent sur Netflix France en avril 2022

Retour dans l’espace, 7 avril

Elon Musk et les ingénieurs de SpaceX nous embarquent pour une mission historique : renvoyer des astronautes de la Nasa vers l’ISS et révolutionner le voyage dans l’espace. Un documentaire attendu sur l’exploration spatiale !

Parcs, 13 avril

Les plus grands parcs nationaux du monde, racontés par Barack Obama, allez on signe ! La promesse de belles images en tout cas dans ce documentaire idéal pour un dimanche après-midi.

Le Mystère Marilyn Monroe, 27 avril

Dans ce documentaire, un auteur revient sur la mort mystérieuse de Marilyn Monroe et partage ses nombreuses interviews audio avec les personnes de son entourage. Cela permettra de patienter avant la très attendue sortie du film Blonde de de Joyce Carol Oates.

Les films qui arrivent sur Netflix France en avril 2022

Apollo 10 1/2 : Les fusées de mon enfance, le 1 avril

Ce film retrace l’histoire du premier voyage sur la Lune selon deux points de vue croisés. Il raconte ainsi l’incroyable épopée de l’été 1969 non seulement du côté des astronautes et du centre de contrôle de mission, mais aussi à travers les yeux d’un enfant qui vit à Houston au Texas et qui nourrit ses propres rêves. Un film nostalgique à regarder en famille !

Les autres films qui arrivent sur Netflix en avril 2022

Le Brio, réalisé par Yvan Attal, le 1 avril Choose or Die, réalisé par Tobie Meakins, le 15 avril

Et voilà vous savez tout sur le catalogue Netflix du mois d’avril. Alors, qu’est-ce qui vous donne hâte ?

