Les films et séries qui arrivent sur Netflix en mars 2022

Il est temps de rire et de rêver un peu ! Si le soleil ne semble pas revenir tout de suite dans nos vie, la bonne nouvelle est que les nouveautés Netflix elles sont là bientôt.

Du rire, du romantisme et même des voitures de course, quoi de mieux pour célébrer l’arrivée imminente du printemps finalement ?

Si vous avez déjà bouffé toutes les sorties du mois de février de Netflix, ne vous inquiétez pas, il y a encore de belles choses qui arrivent en mars !

Il ne s’agit pas des aventures d’une scammeuse professionnelle cette fois comme Inventing Anna, mais ça vaut quand même le détour.

Les séries qui arrivent sur Netflix France en mars 2022

Drôle, le 18 mars

Par la créatrice de Dix Pour Cent Fanny Herrero, la nouvelle série Drôle raconte le quotidien de quatre jeunes parisiens qui ont un rêve fou : devenir humoriste.

La bande-annonce est charmante et donne envie d’en savoir sur un milieu qui semble loin d’être facile !

Vous y découvrirez notamment les acteurs et actrices Mariama Gueye, Younes Boucif, Elsa Guedj et Jean Siuen, des nouvelles têtes qui incarneront les stand-uppeurs en herbe.

La chronique de Bridgerton, saison deux, le 25 mars

Et oui ! Bridgerton revient très bientôt et peut-être que vous avez hâte ?

À priori il y a toujours autant de jolis costumes et de décors, mais on ne sait pas si l’intrigue sera excitante pour autant.

On y retrouvera les personnages de Penelope Featherington, Kate Sharma, et évidemment Anthony Bridgerton pour des aventures trépidantes, ou pas.

Formula 1 : Pilotes de leur destin, saison quatre, le 11 mars

Vous avez peut-être déjà entendu parler de Formula 1 si vous êtes un éditeur fidèle de notre podcast LMK. Cette série documentaire qui vous plonge dans le monde des courses de formule 1 captive tout le monde.

Et même si vous ne savez même pas ce qu’est un créneau, il est possible que vous vous laissez attraper par ce programme !

Les autres séries qui arrivent sur Netflix en mars 2022

Son vrai visage, le 4 mars

The last kingdom, saison cinq, 9 mars

The guardian of justice, 1 mars

Outlander, saison 6, à partir du 7 mars

Guide astrologique des coeurs brisés, saison deux, 8 mars

Human ressources, 18 mars

Top boy, saison deux, 18 mars

Forecasting love and weather, le 20 mars

Les films qui arrivent sur Netflix France en mars 2022

Adam à travers le temps, le 11 mars

Entre science fiction et comédie, ce film rassemblant Ryan Reynolds, Mark Ruffalo et Jennifer Garner un enfant qui essaye de se soigner de la disparition de son père va faire une rencontre étrange : son lui du futur.

Ils vont partir ensemble pour un voyage dans le temps et tenter de soigner leurs blessures passées.

Contrecoups, le 18 mars

Ce huit-clos stressant rassemble Jason Segel, Jesse Plemons et Lily Collins qui n’est plus du tout Emily In Paris pour le coup. L’histoire est celle d’un homme qui décide de s’introduire dans la résidence secondaire d’un milliardaire en son absence.

Sauf que ça part vite en cacahuète lorsque ce dernier et son épouse débarquent à l’improviste et se retrouvent nez-à-nez avec le malfrat.

Les autres films qui arrivent sur Netflix en mars 2022

Perdus dans l’arctique, le 2 mars

The pirates : à nous le trésor royal, le 2 mars

The weekend away, le 3 mars

Marilyn a les yeux noirs, 15 mars

Une amie au poil, 17 mars

Bien plus qu’un au revoir, 18 mars

Black crab, 18 mars

En plus des films et séries, vous pourrez également retrouver trois documentaires : un sur le seul et l’unique Johnny Hallyday le 29 mars, un autre sur Andy Warhol le 9 mars et un dernier intitulé Bad Vegan une histoire vraie d’une arnaqueuse !

Et voilà vous savez tout sur le catalogue Netflix du mois de mars. Alors, qu’est-ce qui vous donne hâte ?

