Drôle, la nouvelle série de la créatrice de Dix pour Cent : une plongée dans le milieu du stand up

Fanny Herrero a plus d’une corde à son arc. Après le milieu des agents dans Dix pour Cent, elle décrypte celui du stand up dans Drôle, sa nouvelle série pour Netflix.

Dix pour Cent est sans doute la série française la plus réjouissante de ces dernières années, qui cumule casting 4 étoiles et intrigues parfaitement enchevêtrées, le tout en scrutant le petit milieu des agents parisiens, dont les us et coutumes étaient pour le moins méconnus du grand public.

Sa créatrice, Fanny Herrero, lance cette année une nouvelle série, dont on espère qu’elle attisera au moins autant la curiosité.

Drôle, la nouvelle série de Fanny Herrero

Le nouveau programme de Fanny Herrero s’appelle Drôle et il sortira à une date pour l’instant inconnue sur Netflix.

Porté par Younès Boucif, Elsa Guedj et Mariama Gueye, entre autres talents, il scrutera les grandes espérances mais aussi les grandes déconvenues de quatre jeunes comédiens qui essayent de se faire une place sur la scène du stand-up parisien.

Alors que sa bande-annonce vient tout juste de sortir, il est agréable de constater que contrairement à la série Dix pour Cent, Drôle contient un casting qui fait la part belle à la diversité, ce qui correspond bien à celle que l’on retrouve sur les plateaux de stand up.

Par ailleurs, et pour s’assurer un ton approprié, la créatrice du programme a fait appel aux humoristes Shirley Souagnon, Jason Brokerss, Thomas Wiesel et Fanny Ruwet, qui ont pris soin de peaufiner les vannes de la série.

Ces quatre comédiens feront également une apparition dans le show, de même que Panayotis Pascot et Hakim Jemili.

Drôle, composée de 6 épisodes de 45 minutes, sortira courant 2022 sur Netflix.

Toutes les informations sur l’offre Netflix à partir de 8,99€ par mois

À lire aussi : Cocorico ! Dix Pour Cent a reçu un Emmy, c’est la consécration pour une série française