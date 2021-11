Cocorico ! Dix Pour Cent a reçu un Emmy, c’est la consécration pour une série française

Entrée dans nos vies en 2015, Dix Pour Cent a su s’exporter à l’international jusqu’à remporter un Emmh Award.

Rappelez-vous, c’était en 2015.

France 2 sortait Dix Pour Cent, une série devant la bande-annonce de laquelle on a levé les yeux au ciel en avançant qu’on en avait marre des feuilletons vieillots.

Mais sitôt le premier épisode visionné, le programme de France Télévisions nous a fait changer d’avis, car Dix Pour Cent c’est une série soigneusement écrite et portée par des talents charismatiques, sur un thème inédit !

Et depuis 2015, elle en a fait, du chemin, notre série française… jusqu’à s’exporter à l’international grâce à Netflix, et à être couronnée d’un prix prestigieux !

Dix Pour Cent remporte un Emmy Award

Lundi 22 novembre, au soir, s’est tenue la nouvelle cérémonie des International Emmy Awards, deux mois après les Emmy Awards qui récompensent les programmes de chaines américaines.

Cérémonie au cours de laquelle Dix Pour Cent, proposée dans plusieurs pays par Netflix, a remporté le prix de la meilleure série comique !

Titrée Call My Agent pour l’international, la série qui explore le milieu des agents artistiques de grosses stars avec des guests incroyables comme Jean Reno, Nathalie Baye ou encore Sigourney Weaver, a donc complètement dépassé nos frontières.

Fanny Herrero, qui a scénarisé les 3 premières saisons du programme culte sur une idée de l’ancien agent Dominique Besnehard, a expliqué les raisons d’un tel succès à l’AFP :

C’est la greffe d’une efficacité, d’une écriture et d’une fabrication venues des États-Unis et de nos obsessions et névroses françaises, notre côté bordélique et touchant.

On aurait pas fait mieux en terme de résumé.

Pour recevoir le prix très convoité à l’échelle internationale, ce sont les producteurs et auteurs du programme qui se sont déplacés jusqu’à New York.

Pas de Camille Cottin ni de Nicolas Maury en vue, donc, qui ont toutefois témoigné de leur gratitude sur les réseaux :

Dix Pour Cent, un programme qui inspire le monde

Scruté d’un œil attentif par les producteurs du monde entier, Dix Pour Cent aura droit à des adaptations dans pas moins de 20 pays, dont le Canada et l’Inde, qui ont déjà fini d’être tournées ou sont actuellement en cours de tournage.

Un succès colossal qui a notamment permis aux talents français du programme de rayonner à l’international.

Camille Cottin, qui tient l’un des rôles principaux de la série, est notamment à l’affiche, actuellement, de House of Gucci, de Ridley Scott, et n’en finit plus d’enchainer les tournages américains.

Un bond en avant formidable pour l’actrice, qui en quelques années est passée d’humoriste dans une pastille sur Canal+ à coqueluche d’Hollywood.

La faute évidemment à un talent incroyable, sans doute à un super agent, et bien sûr un peu à son rôle dans Dix Pour Cent.

Notons par ailleurs que le programme n’est pas le seul français à avoir été primé lors de la compétition puisque le documentaire Kubrick by Kubrick, notamment produit par Arte et Temps noir, a remporté le prix du meilleur programme artistique.

Double consécration pour la France, qui prouve qu’elle est définitivement dans la place.

