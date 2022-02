Une arnaqueuse vegan qui aime l’oseille mais aussi l’immortalité arrive sur Netflix (et c’est une histoire vraie)

Netflix met son nez dans une affaire impliquant des légumes, des stars et… de l’immortalité. Ça donne la mini-série documentaire Bad Vegan, qui a l’air tout droit sortie d’un cauchemar signé Caro et Jeunet.

Il y a quelques jours, Netflix a sorti son documentaire L’Arnaqueur de Tinder, racontant l’histoire d’un homme qui vivait la grande vie grâce à des femmes qu’il escroquait via une bonne vieille pyramide de Ponzi.

Et parce que la plateforme de SVoD détient une recette documentaire qui marche à tous les coups — la preuve avec cet exemple récent ou encore Tiger King — elle remet le couvert avec une histoire qui détrône déjà toutes les autres !

Bad Vegan, la série-documentaire Netflix à ne pas rater

Sarma Melngailis est la propriétaire de Pure Food and Wine et One Lucky Duck, deux restaurants vegans et crudivores ; le premier a cartonné à New York entre 2004 et 2015, au point d’attirer tout un tas de stars de cinéma.

Tout va bien dans le meilleur des mondes pour la restauratrice, qui tient sa passion pour la nourriture de sa mère, cheffe restauratrice elle-même. Sarma fait salle comble tous les soirs, enchaine les interviews… bref, elle est la food gourou du tout-New York.

Mais c’était sans compter sur sa rencontre avec un homme, Anthony Strangis, auquel elle se marie rapidement… et qui clame pouvoir les rendre, elle et son chien, immortels.

C’est le début du n’importe quoi pour Sarma qui commence à escroquer ses clients et ses collègues de manière toujours plus inventive.

On ne vous en dit pas plus pour ne rien vous gâcher du plaisir que vous prendrez bientôt devant cette mini-série.

Bad Vegan, mêlant escroquerie et étrangetés en tous genres, devrait séduire les abonnés de la plateforme Netflix, actuellement en train de prouver leur passion pour les arnaqueurs via le binge-watching de la série Inventing Anna, sur Anna Delvey !

Bad Vegan débarque le 16 mars sur la plateforme.

S’abonner à Netflix à partir de 8,99€ par mois