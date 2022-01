Et c’est reparti pour le show ! Ce mercredi, LMK part en liiiive Twitch

Vos chroniqueurs préférés sont de retour, pour vous jouer le meilleur des tours : Laisse-moi kiffer revient en live sur Twitch ce mercredi 26 janvier dès 20 heures !

Comme chaque mois (sauf quand le cocovivid ne fait pas des siennes), l’équipe de l’incroyable podcast Laisse-moi kiffer débarque sur la chaîne Twitch de Madmoizelle pour une émission haute en couleurs et en débordements. L’occasion pour nos lmkiffeurs de savourer un moment avec nos talents en face-to-face ! Mettre un visage sur des voix, c’est toujours satisfaisant, et possible uniquement sur Twitch.

Comme nous savons que vous aimez quand ça dure, ce live comportera un mini kif et un gros kif par personne ! Ce sont donc deux grosses heures de digressions bien méritées qui vous attendent, et que vous retrouverez en replay podcast la semaine suivante, si vous n’êtes pas dispo pour ce live (malheur à vous).

Cette semaine, vous pourrez retrouverez la dream-team sous son plus beau jour : votre animatrice préférée Mymy sera aux commandes du navire (on lui souhaite bon courage), accompagnée par son moussaillon Mathis, chargé de podcast chez Mad au style toujours impeccable. Mais les pirates Audrey et Cédric, respectivement rédac psycho-sexo chez Madmoizelle et ancien pilier de bar LMK, feront naufrage également à leurs côtés…

Pour les plus incultes d’entre nous, laissez-moi vous rappeler : lors des lives Laisse-moi kiffer, vous pourrez faire vos dédicaces en direct dans le chat sur Twitch ! Alors répondez présente et présent dans le tchat pour long live super zinzin le jeudi 27 janvier de 20h à 22h. On compte sur vous !