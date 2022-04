Ok, cette collab’ Maje x Sailor Moon est hors de prix, mais qu’est-ce que c’est kawaii

En misant sur des idoles de notre enfance maintenant qu’on a un pouvoir d’achat d’adultes, les marques ont bien compris qu’on pouvait payer cher la nostalgie. Nouvel exemple avec cette collab’ adorable mais onéreuse Maje x Sailor Moon.

« Au nom de la lune », Maje va nous réjouir (et punir notre porte-monnaie) ! La marque française sort une collab’ avec Sailor Moon ce 26 avril 2022. Au milieu des crises sanitaires, sociales, écologiques et politiques qui s’accumulent, penser à de nouveaux vêtements n’est clairement pas la priorité, mais une collection capsule aussi kawaii a au moins le mérite de mettre un peu de baume au coeur, ne serait-ce qu’en la regardant.

À gauche : Bob en velours côtelé, 35€ ; blouson en velours côtelé stretch, 235€ ; pantalon en velours côtelé stretch, 195€. À droite : hoodie à capuche, 175€ ; pantalon de jogging, 155€.

Cette collab’ Maje x Sailor Moon pourrait soigner notre enfant intérieur au prix fort

Oui, car les prix aident aussi à raison garder : comptez au moins 25€ la paire de chaussettes ou le chouchou en toile denim, 35€ le serre-tête, 95€ les adorables t-shirts, ou encore 135€ la mini-jupe en jean monogrammée et zippée. Mention spéciale au blouson en velours côtelé stretch à la coupe bien boxy, dans un rose éclatant à 235€, au pantalon assorti à 195€, ainsi qu’au hoodie blanc sérigraphié d’une Sailor Moon en robe de mariée à 175€.

À gauche : Bob en denim, 75€ ; blouson en jean monogrammé, 255€ ; short en molleton, 135 €. À droite : T-shirt sérigraphié, 95€ ; jupe en jean monogrammé, 175€.

Pourquoi miser sur la nostalgie reste un pari gagnant

D’ores et déjà disponible sur l’eshop de la marque ainsi que dans une sélection de points de vente depuis le 26 avril 2022, cette collection capsule Maje x Sailor Moon décline donc une formule qui fonctionne bien côté collab’ mode haut de gamme, premium et luxe. À savoir miser sur des icônes jeunesse auprès d’adultes qui ont désormais davantage de budget. En s’adressant à la fois à l’enfant qui est en nous, et à notre pouvoir d’achat d’aujourd’hui, ces collections régressives de luxe flattent notre nostalgie, éternelle valeur refuge qui sait vendre comme des petits pains.

Crédit photo de Une : Maje.