Que vous soyez sur le point de faire votre rentrée en L1 ou que vous ayez quitté les bancs de la fac il y a bien longtemps, ne vous inquiétez pas : il y a des clichés qui ne changent jamais. Et aujourd’hui, vous allez trouver celui qui vous correspond.

Que celui ou celle qui n’a pas fait de crise d’adolescence nous jette la première pierre, mais il faut bien l’avouer : les premières années universitaires, aussi pleines de richesses et de découvertes qu’elles soient, sont aussi pleines de clichés.

De l’étudiant en lettres fumeur de roulées aux chaussures bateaux en plein hiver dans les couloirs des facs d’éco, les promos d’étudiants sont aussi pleines de comportements stéréotypés — et en vrai, ils sont tous très rigolos. Alors pour fêter la rentrée, faites le test : découvrez quel cliché de la fac vous correspond !

Commencer le quiz ! Pour assurer votre passage en année supérieure, vous êtes du genre : à calculer les compensations au centième près pour être sûre d'avoir la moyenne partout à calculer les compensations au centième près pour être sûre d'avoir la moyenne partout à compter sur les rattrapages pour passer vos exams en quatre fois (et profiter de quatre soirées post-partiels) à compter sur les rattrapages pour passer vos exams en quatre fois (et profiter de quatre soirées post-partiels) à vous organiser en amont et à travailler tous les jours, ce n'est pas si compliqué à vous organiser en amont et à travailler tous les jours, ce n'est pas si compliqué Correct ! Faux ! Continuer >> Quand les cours se terminent, vous : restez poser quelques questions au prof, pour lui demander d'approfondir restez poser quelques questions au prof, pour lui demander d'approfondir restez débattre avec le prof, vous trouvez qu'il se trompe restez débattre avec le prof, vous trouvez qu'il se trompe partez en courant : c'est l'heure de la pause partez en courant : c'est l'heure de la pause Correct ! Faux ! Continuer >> Votre occupation principale en amphi, c'est : écouter et prendre des notes, c'est quoi cette question ? écouter et prendre des notes, c'est quoi cette question ? scroller sur les réseaux sociaux et rigoler discrètement avec vos potes scroller sur les réseaux sociaux et rigoler discrètement avec vos potes essayer de rester concentrée, mais il vous arrive de piquer du nez essayer de rester concentrée, mais il vous arrive de piquer du nez Correct ! Faux ! Continuer >> Pour réviser, vous faites vos fiches : sur des beaux papiers bristols colorés et surlignés sur des beaux papiers bristols colorés et surlignés vous ne faites pas de fiches, vous préférez relire vos cours et gribouiller dans les marges vous ne faites pas de fiches, vous préférez relire vos cours et gribouiller dans les marges sur des carnets à spirales bien ordonnés, avec des post-it pour délimiter les chapitres sur des carnets à spirales bien ordonnés, avec des post-it pour délimiter les chapitres Correct ! Faux ! Continuer >> Votre prof préféré, c'est la personne qui : maîtrise son domaine sur le bout des doigts, et utilise chaque minute de cours pour vous inculquer son savoir maîtrise son domaine sur le bout des doigts, et utilise chaque minute de cours pour vous inculquer son savoir répond à toutes les questions de élèves, quitte à devoir prendre un peu de retard répond à toutes les questions de élèves, quitte à devoir prendre un peu de retard est un peu plus jeune et accessible que la moyenne, et boit un verre avec ses étudiants de temps en temps est un peu plus jeune et accessible que la moyenne, et boit un verre avec ses étudiants de temps en temps Correct ! Faux ! Continuer >> Oups, vous vous êtes endormie à la Bibliothèque Universitaire ! C'est plutôt fréquent, vous avez même développé une capacité à faire des micro-siestes derrières vos livres C'est plutôt fréquent, vous avez même développé une capacité à faire des micro-siestes derrières vos livres Oh tiens, il est 18h : c'est l'heure d'aller rejoindre vos camarades de promo au bar d'à côté Oh tiens, il est 18h : c'est l'heure d'aller rejoindre vos camarades de promo au bar d'à côté Impossible : vous détestez la B.U, vous préférez bosser chez vous avec un petit fond musical Impossible : vous détestez la B.U, vous préférez bosser chez vous avec un petit fond musical Correct ! Faux ! Continuer >> Le BDE, pour vous, c'est : un acronyme économique pointu un acronyme économique pointu un enfer, vous refusez d'aller boire de la vodka pomme en boîte de nuit avec ceux qui en font partie un enfer, vous refusez d'aller boire de la vodka pomme en boîte de nuit avec ceux qui en font partie une bande de potes avec qui vous faites souvent la fête le samedi soir une bande de potes avec qui vous faites souvent la fête le samedi soir Correct ! Faux ! Continuer >> Pendant les mouvements étudiants, vous étiez plutôt : debout sur une poubelle, à organiser les blocus debout sur une poubelle, à organiser les blocus chez vous, à essayer de bosser vos cours quoi qu'il arrive chez vous, à essayer de bosser vos cours quoi qu'il arrive dans votre lit, la flemme prenant le pas sur votre solidarité avec la grève dans votre lit, la flemme prenant le pas sur votre solidarité avec la grève Correct ! Faux ! Continuer >> C'est la pré-rentrée à la fac ! Vous remplissez votre sac : de feutres tout neufs, pour prendre des notes avec un code couleur de feutres tout neufs, pour prendre des notes avec un code couleur de pièces, pour être sûre de rencontrer des gens à la machine à café de pièces, pour être sûre de rencontrer des gens à la machine à café de votre carnet de bord, pour écrire vos premières impressions et en garder un souvenir de votre carnet de bord, pour écrire vos premières impressions et en garder un souvenir Correct ! Faux ! Continuer >> Après avoir passé une nuit presque blanche à réviser, un partiel redouté arrive. Votre petit dej se compose : d'un thé léger, l'adrénaline devrait vous tenir éveillée d'un thé léger, l'adrénaline devrait vous tenir éveillée d'un litre de café, et vous partez avec un thermos plein au cas où d'un litre de café, et vous partez avec un thermos plein au cas où d'une canette de boisson énergisante d'une canette de boisson énergisante Correct ! Faux ! 