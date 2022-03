J’ai testé l’une des huiles démaquillantes les plus fines au monde et franchement je comprends l’engouement

Après avoir testé les highlighters, les lisseurs ou encore les soins anti-imperfections, on se penche aujourd’hui sur les huiles démaquillantes. Pour ouvrir le bal en beauté, voici ce qu’on a pensé de l’un des bestsellers de Dermalogica : l’huile Precleanse.

L’huile démaquillante Precleanse de Dermalogica est un best-seller que vous avez forcément vu passer en boutique. Mais mérite-t-il pour autant sa (très bonne) réputation ? Nous n’allons pas vous faire languir très longtemps, la réponse est un grand OUI ! Voici tout ce que vous devez savoir sur cette formule idéale pour le double nettoyage.

Découvrez l’huile démaquillante Precleanse de Dermalogica à 49,90€

Ses points forts

Texture très légère

Formule lactée au contact avec l’eau

Ne laisse aucun résidu gras

N’agresse pas la peau

Est idéale pour le double nettoyage

Ses points faibles

Son prix assez élevé

La composition de l’huile démaquillante Precleanse de Dermalogica

Caprylic/Capric Triglycerides, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, PEG-40 Sorbitan Peroleate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil, Cymbopogon Schoenanthus Oil, Borago Officinalis Seed Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Solanum Lycopersicum (Tomato) Extract, Lavandula Hybrida Oil, Citrus Nobilis (Mandarin Orange) Peel Oil, Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil, Aleurites Moluccana Seed Oil, Cetyl Ethylhexanoate, Dicaprylyl Carbonate, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, C12-15 Alkyl Benzoate, Citral, Limonene, Linalool.

Après analyse via l’application Clean Beauty, nous pouvons constater que cette huile démaquillante comprend du Plyethylene glycol qui fait partie de la grande famille des tensioactifs. À vous de vous faire votre propre idée sur l’impact de cet ingrédient sur la santé de votre peau.

La texture de l’huile démaquillante Precleanse de Dermalogica

L’huile démaquillante Precleanse de Dermalogica est la formule idéale pour toutes les personnes qui n’aiment pas que l’effet huileux reste sur la peau après le rinçage. Et pour cause : sa texture est tellement fine et légère qu’elle glisse sur l’épiderme pour retirer le maquillage (même waterproof) et emprisonner les résidus à la surface de la peau. Après s’être transformée en formule lactée au contact de l’eau, elle disparaît complètement une fois rincée. Derrière elle, elle laisse un effet propre mais pas cartonné ce qui crée une vraie différence.

Et ce n’est pas parce que sa texture est extrêmement fine que vous devez en mettre des tonnes, bien au contraire ! Un coup de pompe suffit pour couvrir l’intégralité de votre visage même si vous portez beaucoup de make up. Alors certes, elle n’est pas donnée, mais avec une petite quantité de produit par jour, vous pouvez facilement faire tenir le flacon deux mois… Ce qui n’est pas le cas de toutes les huiles démaquillantes, croyez-moi !

Texture de l’huile démaquillante Precleanse Dermalogica

Huile démaquillante Precleanse de Dermalogica : le test

Cette huile démaquillante fait partie de mes préférées. Et pour cause, elle est de ces produits que l’on rachète systématiquement malgré les effets du temps sur la peau. Pourquoi un tel engouement ? Eh bien déjà parce que sa formule est dédiée à toutes les peaux, ce qui est rare. Mais aussi parce qu’elle dispose d’un cocktail d’ingrédients ultra vertueux pour l’épiderme. Les huiles d’olive, de bourrache, de kukui et d’abricot contribuent à nourrir la peau et à la laisser souple, confortable. Pendant que les extraits de citron et de riz la protègent des agressions extérieures grâce à leurs bienfaits antioxydants.

Et vous savez quoi ? Cette huile est même conseillée pour les peaux grasses et acnéiques qui ont besoin d’être rééquilibrées ! Et oui, c’est l’avantage d’avoir formulé un produit à la texture légère qui se dissout parfaitement dans l’eau.

Note finale de l’huile démaquillante Precleanse de Dermalogica : 17,2/20

Texture : 5/5

Formule : 4,5/5

Packaging : 3/5

Efficacité : 5/5

Rapport qualité-prix : 4/5

