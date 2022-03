J’ai testé un soin anti-imperfections 100% plantes et huiles essentielles. Verdict ?

Le soin local anti-imperfections est un essentiel des peaux qui souffrent d’acné passagère comme récalcitrante. On a testé le soin SOS Imperfections Aromaclear de Phyt’s.

Qu’on ait une peau sèche, mixte ou grasse, personne n’est à l’abri d’une poussée de boutons. Le soin anti-imperfections, qui s’applique de façon locale sur les lésions naissantes comme déjà installées, contribue à apaiser l’épiderme et aide à la cicatrisation des imperfections. Résultat : elles s’évanouissent en quelques jours à peine et sans laisser de trace. Une vraie baguette magique !

Chez Madmoizelle, on sait que choisir le bon soin, adapté à ses problématiques de peau, à son budget et à ses valeurs peut être ardu. Pour vous aider à choisir entre les nombreuses références disponibles sur le marché, on en a testé plusieurs – beaucoup.

Voici notre avis sur le soin SOS Imperfections de la gamme Aromaclear de Phyt’s.

Ses points forts :

Ingrédients 100% naturels et certifiés bio à 99%

Pénètre vite

Fonctionne bien sur les lésions enflammées

Ses points faibles :

Parfum très présent

Pourrait ne pas convenir aux peaux sensibles

La formule du soin SOS Imperfections Aromaclear de Phyt’s

Voici la liste INCI du roll-on SOS Imperfections de Phyt’s, disponible sur le site de Phyt’s :

« Alcohol, Centella asiatica leaf extract, Lavandula latifolia (Lavender) herb oil, Ononis spinosa root extract, Malva sylvestris (Mallow) flower extract, Drosera rotundifolia extract, Ribes nigrum (Black Currant) leaf extract, Hypericum perforatum flower extract, Viscum album (Misteltoe) extract, Citrus limon (Lemon) peel oil, Salvia officinalis (Sage) oil, Origanum vulgare oil, Pelargonium graveolens flower oil, Eugenia caryophyllus (Clove) bud oil, citral, citronellol, coumarin, eugenol, geraniol, limonene, linalool. »

En plus des extraits de centella asiatica et de mauve, ce soin contient un grand nombre d’huiles essentielles (citron, géranium, clou de girofle, lavande aspic, sauge, etc.), ce qui explique la présence d’allergènes bien connus comme le citral, le coumarin, le geraniol ou encore le limonene. À vous de vous faire un avis selon votre charte d’ingrédients personnelle et les exigences de votre peau. Et pour rappel, l’huile essentielle de sauge est à bannir absolument pendant la grossesse et l’allaitement.

Roll-on SOS Imperfections Aromaclear de Phyt’s, le test !

Le soin anti-imperfections certifié bio de Phyt’s est contenu dans un flacon roll-on en verre transparent très pratique pour être transporté partout, mais qui risque de moins faire le malin après s’être confronté au carrelage de la salle de bains. Bon, on chipote, le verre c’est bien, et ça se recycle à l’infini.

Niveau utilisation, c’est tout bête : il suffit de dévisser le bouchon en plastique puis de passer la bille en métal directement sur les pustules et autres boutons blancs. Pas besoin d’appuyer ni d’effectuer quinze va-et-vient avec le roll-non, la formule sort toute seule et ne se fait pas prier pour recouvrir amoureusement les lésions les plus hostiles. Il peut être utilisé matin et soir sur une peau bien propre, mais aussi au cours la journée si on en ressent le besoin.

Grâce à sa texture qui tient plus de l’eau que de l’huile, le produit pénètre presque instantanément dans la peau, et ne laisse aucun effet gras. Seul détail qui trahit son utilisation : le parfum qu’il laisse sur la peau. Très clairement, si vous n’aimez pas les notes aromatiques des huiles essentielles, ce soin n’est pas fait pour vous. Heureusement, l’odeur finit par s’évaporer, mais pour certaines personnes, le mal aura déjà été fait.

Ce soin de la gamme Aromaclear de Phyt’s promet une efficacité en quatre jours, mais qu’en est-il vraiment ? Eh bien, après plusieurs semaines d’utilisation, force est de constater que ça fonctionne ! Appliqué de façon bi-quotidienne sur les boutons enflammés, il diminue le volume des imperfections et les aide à cicatriser plus rapidement.

Personnellement, ayant une peau sensible, j’avais peur de développer une réaction allergique aux huiles essentielles — que celle qui ne s’est jamais brûlée avec une huile essentielle d’arbre à thé me jette la première pierre — mais, pour le moment, aucune rougeur ni irritation n’est à déplorer.

À noter tout de même : l’effet est moins saisissant sur les microkystes, et presque inexistant sur les points noirs, alors il vaut mieux réserver l’utilisation du roll-on aux boutons prêts à en découdre.

Note finale du soin SOS Imperfections Aromaclear de Phyt’s : 16,8/20

Texture : 5/5

Formule : 4/5

Packaging : 5/5

Efficacité : 3/5

Rapport qualité-prix : 4/5

