Cette enseigne d’alimentation s’impose comme la préférée des Français (mais l’inflation ne l’a pas épargnée)

Chaque année, le cabinet OC & C, en exclusivité pour LSA, dévoile son classement des enseignes préférées des Français. Le palmarès 2023 vient d’être dévoilé et laisse apparaître quelques changements. Comme l’année passée, Décathlon reste l’enseigne préférée des Français. Ce n’est pas une surprise, la marque française, qui a récemment changé de look, a clairement le vent en poupe depuis plusieurs années. Produits accessibles et de qualité, marques limitées, valeurs fortes autour du sport et de l’inclusivité, l’équipementier a tout bon.

Picard, l’enseigne alimentaire préférée

En numéro deux de ce classement, on trouve Picard qui gagne une place par rapport à l’an passé, ce qui fait d’elle la marque d’alimentation préférée des français. Et il est vrai que les produits Picard sont très pratiques, la gamme est par ailleurs étendue et le rapport qualité prix correcte. Quoique, les produits surgelés n’échappent pas à l’inflation. Picard s’engageait en novembre 2023 à la contenir « 15% », de « sept points en dessous » du marché du surgelé. « On a répercuté seulement la hausse du coût des matières premières dans nos prix de vente finale », expliquait Cathy Collart Geiger, directrice générale de Picard, dans une interview au Figaro. À noter qu’une troisième marque alimentaire tire son épingle du jeu dans ce classement. Il s’agit de l’enseigne Grand Frais.

Decathlon (pas de place gagnée), Picard (une place gagnée), Grand Frais (trois places gagnées), Leroy Merlin (quatre places gagnées), E.Leclerc (deux places gagnées), Cultura (deux places perdues), Fnac (cinq places perdues), Yves Rocher (douze places gagnées),

