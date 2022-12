Vous connaissez peut-être mieux les paroles de All I Want For Christmas Is You que Mariah Carey

Mariah Carey a-t-elle besoin d’un prompteur pour chanter All I Want For Christmas Is You ?

Vous pensez connaître All I Want For Christmas is you encore mieux que si c’était votre propre chanson ? C’est possible.

Le prompteur de Mariah Carey amuse TikTok

Que vous ayez supplié votre prof de chorale de la choisir pour le spectacle de fin d’année ou que vous ne la supportiez pas, une chose est sûre : à chaque Noël, vous l’entendez partout.

Et pour cause : depuis la sortie de l’album Merry Christmas en 1994, la plus célèbre des chansons de Mariah Carey multiplie les records. En 2020, elle est devenue la chanson la plus écoutée sur Spotify en une seule journée avec près de 17,2 millions de streams en 24 heures. L’année suivante, en 2021, All I Want For Christmas is you a été écoutée plus de 30 millions de fois sur les plateformes de streaming.

© capture d’écran Youtube

Autant de performances qui laissent deviner que Mariah Carey l’a interprétée un nombre incalculable de fois. Et pourtant, la diva semble ne pas se reposer sur ses acquis. Dans une vidéo TikTok filmée à New York en novembre, on découvre que Mariah Carey utilise (encore) un prompteur pour chanter son tube planétaire… simple impératif technique, ou souhait de la chanteuse ? Dans ce second cas, on voudrait rassurer Mariah Carey et lui dire que si elle était saisie d’un petit doute sur les paroles, le public sera là pour combler les trous, même sans prompteur.

À lire aussi : Quelle chanson de Noël êtes-vous ? (Un test garanti sans Mariah Carey)

Crédit de l’image à la Une : capture d’écran Youtube