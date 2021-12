Quelle chanson de Noël êtes-vous ? (Un test garanti sans Mariah Carey)

Rien ne vaut une bonne chanson de Noël pour se mettre dans l’ambiance de la fin décembre. Mais laquelle correspond à votre « moi » profond ?

Certes il y a Mariah Carey et son indéboulonnable All I Want… que tout le monde chantonne dès fin octobre, mais plein d’autres chansons de Noël plus ou moins connues méritent tout autant notre amour !

Que vous aimiez ou non Noël, que vous soyez en panique totale à l’approche des fêtes, ou au contraire complètement à fond, faites ce test pour savoir quelle chanson de Noël reflète vraiment votre mood de décembre…

Vos cadeaux, vous les faites… Dès novembre, vous avez un planning déjà prêt pour n’oublier personne. À l’arrache, en hurlant et pestant contre tous ces irresponsables qui s’y prennent à la dernière minute (comme vous, donc). En ligne, qui fait encore ses courses de Noël en magasin ? En chopant quelques boîtes de Ferrero Rocher au moment de faire vos courses. Correct ! Faux ! Continuer >> Si vous étiez un plat de réveillon, vous seriez probablement… Une bourriche d’huîtres. Un velouté de potimarron avec pain d’épices et chips de bacon. Une dinde aux marrons. Un Wellington végétarien. Correct ! Faux ! Continuer >> Pour le réveillon, vestimentairement parlant, vous êtes… Sapée comme jamais, vous sortez vos plus beaux atours. Canonissime… sous le vieux tablier plein de taches de sauce que vous avez quand même gardé toute la soirée. E-xac-te-ment comme d’habitude. Vaguement mieux que d’hab, mais vous avez toujours le sentiment de ne pas en avoir fait assez. Correct ! Faux ! Continuer >> À la table du réveillon vous êtes… Ivre morte, à deux doigts de rouler sous la table. Tout le temps debout, en train de demander « c’est bon, tout le monde est servi ? ». En plein débat avec votre oncle, qui vient juste de vous traiter de « wokiste ». À la table des enfants, c’est là que sont les meilleures conversations. Correct ! Faux ! Continuer >> Le truc que vous détestez à Noël, c’est… la surconsommation et le gaspillage alimentaire. cette injonction à être forcément heureuse de claquer une fortune en cadeaux inutiles. le mensonge hypocrite autour du Père Noël, alors que ce serait bien plus simple de dire la vérité aux enfants. devoir vous fader toute l’organisation… non, en vrai, vous adorez ça. Correct ! Faux ! Continuer >> Un bon film de Noël, pour vous, c’est Love Actually Piège de cristal Le Grinch Maman j’ai raté l’avion Correct ! Faux ! Continuer >> Vous déballez votre cadeau et, mon dieu, on vous offre une biographie de Gérald Darmanin. Comment réagissez-vous ? Incapable de faire un scandale, vous bredouillez le « merci » le moins sincère de l’histoire des mercis. Vous ruminez en silence en prenant des notes pour l’année prochaine, faudra pas venir pleurer. Vous faites un scandale, et histoire d’emmerder tout le monde, vous l’ouvrez et commencez une lecture à voix haute. Vous gardez votre sang-froid et partez vite en cuisine, persuadée d’avoir entendu l’alarme du four. Correct ! Faux ! Continuer >> Le 26 décembre, votre programme, c’est Jeter au feu votre biographie de Darmanin et traîner en pyjama en buvant un grog. Manger les restes devant Netflix. Vous enquérir de ce que vos potes ont prévu pour le 31. Profiter du calme en scrollant sur Instagram. Correct ! Faux ! Continuer >> Partagez le quiz pour voir vos résultats ! Partager sur Facebook Inscrivez-vous pour voir vos résultats Voir mes résultats Quelle chanson de Noël êtes-vous ? (Un test garanti sans Mariah Carey) Vous êtes %%personality%%. %%description%% Mais vous êtes aussi %%personality%% %%description%% Partager sur Facebook Partager sur Twitter Chargement…

Alors, c’est quoi votre chanson de Noël fétiche ?

Crédit photo : The Killers – Dirt Sledding ft. Ryan Pardey, Richard Dreyfuss (capture)