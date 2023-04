La chanteuse Jorja Smith revient après deux ans d’absence

Jeudi 13 avril, l’autrice-compositrice-interprète britannique a dévoilé « Try Me », un single percutant doublé d’un clip sublime.

Arrêtez tout ce que vous faites : l’incandescente Jorja Smith est de retour. Après deux (trop longues) années d’absence, elle nous offre un clip grandiose, sorti le 13 avril, pour accompagner le puissant single Try Me, révélé le même jour. Laisserait-il présager un nouvel album à venir ? On trépigne d’impatience rien qu’à l’idée…

Un clip percutant

Produit par le duo féminin basé à Londres DAMEDAME, Try Me fait partie de ces morceaux qui donnent le vertige. Tourné dans les décors impressionnants de la carrière de calcaire de Sarragan aux Baux-de-Provence et des arènes d’Arles, le clip, signé Amber Grace Johnson, met en scène l’artiste britannique en torera précise et déterminée. Face à elle, le danseur Andrea Bou Othmane, en taureau survolté, symbole poétique des pressions qui assaillissent l’artiste. S’engage alors un ballet théâtral : avec calme et fermeté, l’artiste parvient à mater la bête, et le clip se termine sur l’image silencieuse de deux mantes religieuses, la femelle mangeant la tête du mâle (à bon entendeur !).

Un premier album acclamé

Jorja Smith n’en est pas à son coup d’essai. Révélée en 2018 par un premier album évènement, Lost & Found, elle a fait de sa plume tranchante, de sa tessiture jazz et de son émotion brute une marque de fabrique. À tout juste 25 ans, Jorja Smith a déjà collaboré avec plusieurs grands noms de la scène anglophone : Drake, Kendrick Lamar, Burna Boy, Dosseh, Oboy.

En 2021 sortait Be Right Back, parenthèse enchantée dans la discographie de l’artiste, dont les prods oniriques laissaient l’artiste dévoiler de nouvelles facettes de sa voix riche, imprégnée d’influences R&B, punk ou encore reggae… « Be Right Back était un avant-goût, pour que les gens sachent que j’allais revenir » confie l’artiste. On a hâte de découvrir la suite !