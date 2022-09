Après des canicules à 50°C, le Pakistan subit des inondations : comment aider ?

Au printemps, le pays a frôlé les 50°C dans plusieurs localités. Depuis juin, il subit des pluies torrentielles, additionnées à des crues et la fonte de ses glaciers. Alors, comment aider le Pakistan face à cette catastrophe environnementale, causée par le réchauffement climatique ?

Depuis juin 2022, une mousson brutale inonde le Pakistan. Après les chaleurs infernales du printemps, qui atteignaient les 50°C, le pays est touché par des pluies torrentielles, conjuguées à d’énormes crues, comme le rapporte Le Monde dans un article de décryptage avec des infographies éclairantes.

Que se passe-t-il au Pakistan et qu’ont causé les inondations ?

Cette catastrophe climatique affecte plus de 33 millions de personnes pakistanaises (soit un Pakistanais sur 7). 1 100 personnes, dont plus de 350 enfants, ont perdu la vie et 1 600 autres ont été blessées, d’après l’UNICEF.

Outre ce terrible bilan humain qui s’alourdit de jour en jour, c’est aussi près d’un million d’habitations dévastées (dont 287 000 maisons complètement détruites, et 662 000 partiellement), mais aussi des terres agricoles ravagées alors qu’elles comptent énormément dans l’économie du pays. D’après l’International Rescue Committee, plus de 4 millions d’acres de cultures ont été ruinés et près de 800 000 têtes de bétail tuées.

Dans le sillage de cette catastrophe, des camps de fortune s’organisent pour accueillir des personnes déplacées, tandis que l’aide alimentaire peine à s’acheminer jusqu’à elles. De nouvelles images satellites de l’Agence spatiale européenne prises depuis l’espace illustrent en effet que plus d’un tiers du Pakistan est submergé.

« Alors qu’une grande partie de l’Europe est en alerte sécheresse, cette image du 30 août montre l’étendue des inondations affectant le Pakistan. De fortes pluies de mousson – 10 fois plus que d’habitude – ont conduit plus d’un tiers du pays à être sous l’eau. » © Capture d’écran Twitter.

Alors que de funestes projecteurs médiatiques se braquent donc sur ce pays d’Asie du Sud, des personnalités politiques locales et internationales en profitent pour rappeler que le Pakistan est en train de subir les conséquences climatiques des pratiques irresponsables du reste du monde. Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a notamment déclaré en ce sens le 30 août :

« Alors que nous continuons à voir de plus en plus d’événements météorologiques extrêmes dans le monde, il est scandaleux que l’action climatique soit mise en veilleuse alors que les émissions mondiales de gaz à effet de serre continuent d’augmenter, nous mettant tous – partout – en danger croissant. Arrêtons de somnambuler vers la destruction de notre planète par le changement climatique. Aujourd’hui, c’est le Pakistan. Demain, ce pourrait être votre pays. »

S’il peut donc sembler loin aux yeux de certaines personnes, ce drame humain nous concerne toutes et tous à travers le monde, et pourrait même nous arriver vu l’inaction politique globale et les polémiques absurdes qui découlent dès qu’on suggère de faire des efforts (cf. les dynamiques de genre dans la consommation de viande).

Si vous le voulez et le pouvez, voici donc quelques associations pour venir en aide au Pakistan.

3 associations pour aider le Pakistan face aux inondations

L’UNICEF

Depuis le début des inondations, l’UNICEF a déjà livré pour 1 million de dollars de fournitures vitales, dont de l’eau potable, des médicaments, des kits d’hygiène. Le Fonds des Nations unies pour l’enfance a également mis en place des écoles temporaires et des moyens de prises en charge psychologique. D’après l’association, « plus de trois millions d’enfants ont besoin d’aide humanitaire et sont exposés à un risque accru de maladies d’origine hydrique, de noyade et de malnutrition en raison des inondations les plus graves de l’histoire récente du Pakistan. » L’UNICEF travaille donc avec des partenaires gouvernementaux et non-gouvernementaux pour répondre aux besoins urgents des enfants et de leur famille.

Faire un don à l’UNICEF

International Rescue Committee

Le Comité international de secours fournit un soutien vital aux personnes au Pakistan touchées par les inondations et autres catastrophes naturelles, la pauvreté et la pandémie de COVID-19. Cette association fournit donc une aide d’urgence, en plus de contribuer à un travail de fond pour renforcer les capacités existantes du système de santé du pays.

Faire un don à l’International Rescue Committee

Muslim Hands

Cette association d’aide internationale travaille dans certaines des régions les plus touchées du Pakistan, notamment le Balouchistan, le Sind et le sud du Pendjab. Là, elle contribue à mettre en place des camps médicaux et fournir des colis alimentaires.

Faire un don à Muslim Hands

« Des volontaires de Muslim Hands s’affairent à livrer des rations aux victimes des inondations à travers des routes difficiles dans le district de Badin. » © Capture d’écran Facebook de Muslim Hands.

