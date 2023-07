En Afghanistan, les femmes n’auront bientôt plus le droit de se rendre en salon de beauté

D’ici un mois, tous les salons de beauté seront fermés en Afghanistan. Ils constituaient l’un des rares endroits où les femmes pouvaient se réunir.

Ils étaient l’un des derniers sanctuaires pour les femmes en Afghanistan. Presque deux ans après leur retour au pouvoir, les talibans ont annoncé la fermeture de tous les salons de beauté dans le pays d’ici à un mois.

Aucune raison à ces fermetures n’a été mentionnée pour le moment. Mohammad Sadeq Akif Muhajir, porte-parole du ministère de la Prévention du vice et de la Promotion de la vertu, a déclaré : « Une fois qu’ils auront été fermés, nous en donnerons la raison aux médias ».

Selon une copie écrite du décret, la décision « s’appuie sur une instruction verbale émanant du chef suprême » de l’Afghanistan, Haibatullah Akhundzada, rapporte l’Agence France Presse.

Des restrictions massives faites aux femmes depuis deux ans

Depuis une vingtaine d’années, les instituts de beauté constituaient un rare lieu où les femmes pouvaient se réunir entre elles, voire créer leurs propres commerces.

Cette mesure s’ajoute ainsi à de nombreuses, visant à tenir les femmes toujours plus loin de l’espace public. Car depuis août 2021, les femmes n’ont plus accès à l’enseignement, ou encore aux administrations publiques.

Elles ne peuvent plus non plus entrer dans les parcs, les jardins, les salles de sport, ou encore les bains publics sans être accompagnées d’un parent masculin.

