2022 a été une sale année pour les droits des femmes dans le monde (et on devra rester vigilantes en 2023)

Que s’est-il passé dans le monde en 2022 concernant les droits des femmes, l’accès à l’éducation, à la santé ? Comment se mobilisent-elles et avec quelles ressources ? On fait le point sur ce qui nous a heurté en 2022.

Roe v Wade révoqué

Un coup de tonnerre dans une démocratie où l’on pensait — probablement très naïvement — que ce type de retour en arrière relevait de la science-fiction. Le 24 juin 2022, la Cour suprême des États-Unis a révoqué l’arrêt Roe v Wade qui garantissait depuis presque 50 ans le droit à l’IVG.

Une décision aux conséquences majeures au-delà des États-Unis et dont l’effet sur les droits sexuels et reproductifs au niveau mondial s’est ressenti. En Pologne, en Hongrie, les gouvernements conservateurs grignotent eux aussi les acquis en matière de droits des femmes et des personnes LGBTQI+.

En France, on espère que la constitutionnalisation du droit à l’avortement et à la contraception saura nous protéger dans les mois à venir d’un tel retour en arrière.

2022, une année charnière pour l’Iran

Le nom de Mahsa Amini, jeune Kurde tuée par la police des mœurs iranienne en septembre 2022, restera à jamais gravé comme celui qui a été l’étincelle d’un mouvement majeur, et loin d’être terminé, en Iran. Depuis plusieurs mois, les Iraniens et les Iraniennes sont dans la rue, porteurs et porteuses d’une mobilisation pour voir enfin leur pays sortir d’un régime tyrannique et liberticide. Un soulèvement pour la démocratie et pour mettre fin à un système qui étouffe, qui broie, qui tue. Plus que jamais, alors que des exécutions ont déjà eu lieu pour saper leur élan, il faudra compter sur la solidarité internationale pour permettre à l’Iran de (re)faire sa révolution.

Les Sud-coréennes se soulèvent contre la misogynie

C’est une guerre contre les féministes qui est orchestrée en Corée du Sud. Le président récemment élu Yoon Suk Yeol a même décidé de supprimer le ministère dédié aux questions de genre, pour selon ses dires, protéger les femmes, arguant que le sexisme n’est qu’un problème du passé. Cette décision a poussé les Sud-coréennes à sortir dans la rue pour manifester en octobre 2022.

Critiquées quand elles s’expriment publiquement sur le harcèlement, les violences ou encore les inégalités salariales, les femmes se mobilisent aussi en ligne. Elles font néanmoins face à un mouvement masculiniste très virulent, qui propage de la désinformation et des menaces.

Une COP27 peu concluante

Alors qu’elle se tenait sur le continent africain, partie du monde particulièrement touchée par le dérèglement climatique, la COP27 n’a pourtant pas été une source d’engagements espérés et réclamés par les pays du Sud qui attendaient un accord financier solide pour aider les plus vulnérables. Moteurs des négociations, plusieurs organisations féministes africaines et indigènes avaient pourtant pris la parole pour rappeler que ce changement ne peut et ne doit pas se faire sans elles.

L’affaire Amber Heard/Johnny Depp, symptôme d’un retour en arrière post-MeToo

Une affaire de violences conjugales devenue un cirque médiatique et le symbole d’un backlash sans précédent. Face à face dans un tribunal de Virginie au printemps 2022, Amber Heard et Johnny Depp se sont opposés dans un procès scruté et tourné en ridicule sur les réseaux sociaux, d’où l’acteur est sorti grand vainqueur, même si tous deux ont été condamnés à des amendes.

Alors qu’Amber Heard a annoncé avoir décidé de ne pas poursuivre son combat devant les tribunaux, quelles conséquences aura l’affaire sur la perception médiatique des violences conjugales, sur la stratégie des agresseurs face à leurs victimes, sur la capacité de ces dernières à prendre la parole en sachant qu’elles s’exposent à l’opprobre ? Dans quelques années, on regardera sûrement l’affaire Depp/Heard avec un mélange d’effroi et de stupeur.

L’Afghanistan, toujours sous le joug des talibans

Au pouvoir depuis août 2021, le gouvernement taliban qui cherchait à gagner en crédibilité à l’international, n’a pourtant pas hésité à engager des mesures de restrictions des droits et des libertés à l’égard des femmes. Dernière en date, l’interdiction d’accéder aux études supérieures, un enjeu pourtant capital pour permettre l’émancipation et l’autonomie.

La guerre en Ukraine : des femmes en première ligne

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, les femmes ont payé le prix fort de cette nouvelle guerre menée par Vladimir Poutine. Certaines ont fui leur pays, et constituent une grande part des réfugiés ayant trouvé protection dans d’autres États européens. D’autres ont choisi de rester, parfois pour prendre les armes.

Comme dans d’autres conflits armés, le viol est utilisé comme arme de guerre contre les femmes ukrainiennes. Ce sont aussi d’autres minorités telles que les personnes LGBTQI+ qui ont été particulièrement exposées aux violences dans ce conflit.

2022, la transphobie se répand en France et dans le monde

En France, elle s’étale micro ouvert à la télé et se drape d’un intellectualisme de façade à coups de tribunes et de billets d’humeur. À la faveur de la polémique autour de l’affiche du Planning familial représentant un homme enceint, une parole transphobe libérée et décomplexée se répand en France, parfois même sous couvert de féminisme ou de protection des droits des femmes.

Le reflet d’un mouvement global d’hostilité et de violences contre les personnes trans, notamment visible avec les reculs législatifs aux États-Unis.

Un vent de progressisme en Amérique latine ?

Avec la dépénalisation de l’IVG en Colombie, la marea verde se poursuit en Amérique latine, en partie confirmée par l’arrivée de gouvernements de gauche dans la majeure partie du continent. Au Chili, le droit à l’avortement a même failli être inscrit à la Constitution. Sauf que plusieurs pays restent largement en arrière avec des législations interdisant encore l’IVG — et ce, même en cas de danger pour la mère — comme en Bolivie ou encore au Brésil.

L’extrême-droite au pouvoir en Italie

C’est une femme qui a pris la tête du gouvernement italien, mais il ne faudrait pas s’y méprendre : l’arrivée de Giorgia Meloni n’est en rien un signal positif pour son pays, ni pour l’Europe. À la tête du parti Fratelli d’Italia, elle entend donner à l’extrême-droite une apparence plus présentable (tiens, ça nous rappellerait presque quelqu’un). Défenseuse de la famille traditionnelle, elle ne compte pas revenir sur le droit à l’IVG, déjà inégalement garanti en Italie, mais va favoriser une politique nataliste, auquel s’ajoute une politique réactionnaire contre les personnes LGBTQI+ et bien sûr la lutte contre l’immigration.

