Fin de la COP27 : pourquoi celles et ceux qui n’attendaient rien ont eu raison

La conférence sur le climat qui s’est tenue à Charm El-Cheikh (Égypte), a pris fin le 20 novembre. Sans surprise, les mesures prises par les dirigeants sont plus qu’insuffisantes.

La conférence sur le climat, qui se tenait en Égypte depuis le 6 novembre, a fini deux jours plus tard que prévu, le 20 novembre. Dans nos rêves les plus fous, on imaginait que ce délai était dû à l’acharnement déployé par nos dirigeants pour trouver des solutions efficaces et durables à la catastrophe climatique qui nous pend au nez. Les résultats publiés ont finalement fait voler ce fantasme en éclats, car exception faite d’un effort économique en faveur des pays pauvres, la COP27 n’a annoncé aucune nouvelle mesure pour endiguer le réchauffement climatique.

Un accord sur les « pertes et dommages », seule bonne nouvelle… à court terme

Seule avancée notable de cette conférence : l’accord sur les « pertes et dommages ». Les pays riches, principaux pollueurs, ont accepté de payer aux pays pauvres, principales victimes du dérèglement du climat, les réparations pour les dégâts subis en conséquence du réchauffement climatique. « Cette décision démontre que l’appel des communautés vulnérables a été enfin entendu et surtout que les pollueurs vont devoir répondre de leurs actes et payer. C’est véritablement un pas de géant vers plus de justice climatique », s’est réjoui Fanny Petitbon, responsable plaidoyer de l’association Care France, sur France Info.

Pétrole et gaz : échec sur les énergies fossiles

Donner de l’argent aux pays pauvres pour réparer les bêtises des pays riches, c’est bien, mais faire en sorte de ne plus polluer, c’est mieux. Et c’est bien cela le problème. Aucune mesure n’a été prise pour éviter que la situation dans les pays du Sud, et ailleurs, ne s’aggrave. Le pétrole et le gaz ne sont toujours pas explicitement nommés dans le chapitre concernant les énergies fossiles, qui ne mentionne encore que le charbon. Pourtant, à eux trois, ils représentent la principale source d’émission de gaz à effet de serre, moteur du réchauffement climatique.

Le climat augmentera de 2,8°C d’ici à la fin du siècle

En parlant de réchauffement du climat, l’objectif de ne pas dépasser les 1,5°C, pris lors des Accords de Paris en 2015, a été renouvelé, mais sans nouvelles mesures pour y parvenir. Or, quelques jours avant l’ouverture de la COP27, l’ONU avait signalé qu’en l’état actuel, cet objectif ne serait pas atteint, et que le climat augmenterait de 2,8°C d’ici à la fin du siècle. Quasiment le double. Si l’immobilisme de nos dirigeants peut être décevant, il n’a pourtant rien d’une surprise. À l’issue de cette rencontre internationale, les paroles de Greta Thunberg résonnent à nouveau. La militante suédoise avait en effet annoncé qu’elle ne se rendrait pas en Égypte, estimant que conférences « ne sont pas vraiment destinées à changer le système », mais « sont surtout utilisées comme une opportunité pour les dirigeants et les gens au pouvoir pour obtenir de l’attention, pour toutes sortes de “greenwashing” ». Dans le mille Greta.

Visuel de Une : Unsplash / Markus Spiske