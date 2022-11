Qui est Aileen Getty, milliardaire philanthrope et défenseuse des actions chocs pour le climat ?

Héritière d’une fortune bâtie sur le pétrole, cette Américaine de 65 ans n’est jamais là où on l’attend. Récemment, elle a publiquement affiché son soutien aux actions coup de poing du collectif « Just stop oil ».

« Je finance l’activisme climatique et j’applaudis l’action sur Van Gogh », a-t-elle déclaré dans le journal The Guardian le 22 octobre dernier. Alors que les images des deux militantes du collectif Just Stop Oil, jetant de la sauce tomate sur la vitre de protection du tableau Les tournesols de Vincent Van Gogh, faisaient encore la une des journaux, Aileen Getty leur déclarait publiquement son soutien moral… et financier. Milliardaire américaine habituée de la presse à scandale, Aileen Getty n’est pas une généreuse bienfaitrice comme les autres.

Nous devons prendre des mesures perturbatrices contre la crise climatique avant qu’il ne soit trop tard Aileen Getty

En 2019, Aileen Getty fonde le Climate Emergency Fund, (en français le Fonds d’urgence pour le climat). Depuis, elle contribue également à la financer. Ce fonds accorde des subventions aux mouvements non-violents engagés dans l’activisme climatique, comme Extinction Rebellion et Just Stop Oil. Ce dernier demande notamment l’arrêt des nouveaux forages de gaz et de pétrole. « Je ne finance pas directement ces groupes et je n’ai pas de contrôle direct sur les actions spécifiques que les militants climatiques choisissent de mener », précisait toutefois Getty dans sa tribune au Guardian. Mais l’américaine de 65 ans ne cache pas sa fierté de contribuer à ces actions, qu’elle défend en déclarant : « nous devons prendre des mesures perturbatrices contre la crise climatique avant qu’il ne soit trop tard ». Une prise de position qui peut paraître surprenante pour l’héritière d’une famille dont la richesse s’est faite sur l’exploitation du pétrole.

Les Getty, une famille pas comme les autres

« Je suis la fille d’une famille célèbre qui a bâti sa fortune sur les énergies fossiles », reconnaît-elle dans les pages du Guardian. Aileen est en effet la petite-fille de J. Paul Getty, fondateur de la Getty Oil Company et magnat du pétrole dans les années 60. Selon le magazine Forbes, en 2015, les Getty étaient la 56e famille la plus fortunée des États-Unis. Comme héritière d’une fortune mal acquise, Aileen Getty semble vouloir racheter les actions de ses aïeuls. « Nous savons aujourd’hui que l’extraction et l’utilisation de ces combustibles tue la vie sur notre planète, explique-t-elle. Notre famille a vendu cette entreprise il y a quarante ans et j’ai fait le serment de mettre mes ressources au service de toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie sur Terre. »

Une vie de militantisme

Aileen Getty n’a pas toujours été connue que pour sa générosité envers la protection de l’environnement. En 1981, elle épouse Christopher Wilding, le fils d’Elizabeth Taylor. Ensemble, ils ont deux enfants. Le couple divorce en 1987 pour des raisons qui seront expliquées quelques années plus tard de façon retentissante. En 1991, la milliardaire révèle publiquement être séropositive. Selon Libération, elle explique alors avoir été infectée par le VIH en 1985 après des rapports sexuels non protégés lors d’une relation extraconjugale. Elle devient alors une figure publique de la lutte contre le VIH et s’engage auprès des malades du sida et des sans-abri. Sa notoriété lui permet également de rallier à son engagement des célébrités telles que la princesse Diana ou encore Elton John. Une vie de militantisme qu’elle n’entend pas arrêter de si tôt.

À lire aussi : Pourquoi 2 activistes ont aspergé un Van Gogh de soupe de tomates ?

Visuel de Une : capture d’écran Youtube