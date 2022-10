Pourquoi 2 activistes ont aspergé un Van Gogh de soupe de tomates ?

C’est une action coup de poing qui fait couler beaucoup d’encre (et de soupe) : ce vendredi 14 octobre 2022 en fin de matinée, deux activistes écologistes de l’ONG Just Stop Oil ont aspergé une toile de Vincent Van Gogh exposée à la National Gallery de Londres avec de la soupe de tomates Heinz avant de gluer leur main au mur.

Une façon de dénoncer l’inaction climatique et la crise actuelle qui frappe les plus vulnérables, comme l’ont clamé les deux activistes :

« Qu’est-ce qui a le plus de valeur ? L’art ou la vie ? Est-ce que ça vaut plus que de la nourriture ? Plus que la justice ? Est-ce que vous vous préoccupez plus de la protection d’une peinture ou de la protection de notre planète et de ceux qui y vivent ?

Le coût de la crise du vivant fait partie de la crise du pétrole. L’essence n’est plus abordable pour des centaines de milliers de familles qui ont faim et froid. Elles ne peuvent même plus se permettre d’acheter une conserve de soupe. »