Dans une séquence hallucinante de mépris, cette activiste écolo tient tête au sexisme et à la condescendance

Lors d’une matinale britannique, l’activiste Miranda Whelehan a fait face avec courage à l’hostilité outrancière de certains présentateurs. Un exemple parfait de la condescendance de certains médias à l’égard des personnes engagées contre le réchauffement climatique.

La scène est digne du film Don’t Look Up, comédie satirique et gros succès Netflix, mais il ne s’agit pas d’une fiction. Elle s’est déroulée cette semaine sur le plateau de la matinale Good Morning Britain sur ITV.

Invitée de l’émission, Miranda Whelehan est une jeune activiste écologiste britannique membre de Just Stop Oil, un ensemble d’organisations qui militent pour que le gouvernement mette fin au développement, à l’exploitation et à la production d’énergie fossile.

En l’espace de quelques minutes, elle a été dénigrée, moquée, a reçu des remarques ouvertement condescendantes. C’est par exemple le présentateur Richard Madeley qui s’en est pris à elle, l’accusant elle et les autres militants contre le réchauffement climatique d’embêter tout le monde avec leurs actions et leurs manifestations : « Est-ce que vous reconnaissez que vous aliénez déjà des gens qui, de façon générale, pourraient soutenir votre cause ? »

« Je dirais qu’aucun d’entre nous ne veut troubler la vie des gens », a expliqué avec patience Miranda Whelehan :

« Mais étant donné ce que dit la science et les recherches universitaires à propos de ce que le pétrole provoque dans le monde et dans ce pays, c’est le degré d’action que l’on doit atteindre quand le gouvernement échoue sur les politiques énergétiques et sur leur promesse sur le climat. »

Bien décidé à montrer tout le mal qu’il pense de ce mode d’actions, Richard Madeley poursuit en critiquant tout simplement le nom du mouvement : « Et ce slogan “Just Stop Oil”, ça fait très cour de récré, n’est-ce pas ? C’est très Vicky Pollard, très puéril. »

L’attaque est cinglante pour qui connait Vicky Pollard, personnage d’adolescente odieuse et un peu bête de la série des années 2000 Little Britain.

Une activiste seule face à trois journalistes ouvertement hostiles

Miranda Whelehan ne se démonte pas, rappelant les objectifs de l’organisation et la nécessité pour les générations futures de cesser l’exploitation pétrolière dès maintenant.

Le présentateur argumente en répondant que les commentaires des téléspectateurs ne sont que des plaintes pleines de colère, que personne ne soutient sa cause.

Face à cette nouvelle pique, Miranda Whelehan tente encore de faire entendre l’urgence d’agir :

« Je me demande si quelqu’un parmi vous a lu les derniers rapports du Giec sortis cette année. Celui qui dit que nous nous dirigeons vers une catastrophe climatique, que nous nous dirigeons vers un réchauffement de 3 degrés. Cela va arriver à ma génération, à celle de vos enfants, peut-être à celle de vos petits enfants. Nous avons la responsabilité d’agir maintenant. On est censé être des leaders du climat, on pourrait montrer la voie pour toute la planète, en nous engageant à arrêter le pétrole, à améliorer notre rendement énergétique, à améliorer les énergies renouvelables, à améliorer l’isolement thermique. Les enfants du futur méritent au moins ça. »

Peine perdue. C’est une autre présentatrice qui s’en prend plus tard à elle, de façon presque encore plus dénigrante. Il s’agit de Lowri Turner, ex-journaliste de mode reconvertie en nutritionniste et hypnothérapeute : « C’est une histoire d’ego ! » raille-t-elle. « On a eu un hiver sans aucune manifestation et dès que le soleil revient, oh c’est la foire aux écolos, c’est un festival, et puis ça continue sur les réseaux sociaux, faisons une manif avec une pancarte, montrons à quel point on est une bonne personne, tandis que nous les gens normaux, qui devons aller au travail, ne pouvons pas nous y rendre ! »

Au cours de cette calamiteuse interview, chaque fois que Miranda Whelehan tente de ramener la discussion sur les raisons très concrètes qui amènent à ces mobilisations, les animateur et animatrices de l’émission ne peuvent s’empêcher de sortir du sujet.

Parler du climat et de l’urgence climatique semble les désintéresser. Il et elles préfèrent donc s’en tenir à ces manifestations et à quel point elles sont perturbantes et menaçantes pour leur petit train-train quotidien, et s’attachent à démontrer à quel point elles sont impopulaires et sont presque des repoussoirs pour que la société s’intéresse à l’écologie.

Greenpeace a dénoncé cette interview scandaleuse et a salué la tenacité de Miranda Whelehan face aux attaques qu’elle a subies. Finalement, ce genre de séquence pourrait-elle avoir le pouvoir de remobiliser pour initier un changement réel en faveur du climat ?

