Idée cadeau : et si vous léguiez votre foie à vos opposants, comme cette activiste avec Macron ?

Sur Twitter, le nouveau (et unique) testament de la fondatrice de PETA a fait sensation. Ingrid Newirk souhaite léguer différentes parties de son corps à plusieurs personnalités. Le but ? Éveiller les consciences en matière de maltraitance animale.

Son engagement la suivra jusque dans la tombe. Mardi 6 juin, la fondatrice de l’association de lutte contre la maltraitance animale PETA, a partagé sur Twitter une partie de son testament. Avec des instructions pour le moins… originales.

Sensibiliser à la cause animale

Ingrid Newirk souhaite léguer à titre posthume ses organes à différentes personnalités. Une démarche choc, initiée 20 ans plus tôt et enrichie de nouvelles volontés percutantes, qui a pour but d’« attirer l’attention sur la souffrance et l’exploitation inutiles des animaux », explique-t-elle sur le site de Peta France.

Elle souhaite, par exemple, que son foie soit emballé sous-vide et envoyé à Emmanuel Macron (ou à la personne qui lui succèdera), car la France est le premier producteur et consommateur de foie gras au monde. « Avec les savoureux faux gras désormais disponible, il n’y a plus d’excuse valable pour autoriser le gavage des canards et des oies afin que leurs foies gonflés et malades puissent être servis sur des toasts » argumente l’association.

Six pieds sous terre ? Non. Deux pieds légués ! Ainsi qu'un morceau de son cœur à Elon Musk ou encore son foie à Emmanuel Macron.



Découvrez ce que prévoit le nouveau testament de la fondatrice de PETA, @IngridNewkirk ➡️ https://t.co/Ak5fUwcvGz pic.twitter.com/IU11agY1W5 — PETA France (@PETA_France) June 6, 2023

Mais la liste ne s’arrête pas là. Dans un communiqué, Ingrid Newirk demande aussi que sa peau soit prélevée et léguée à Hermès, pour que la marque puisse la transformer en sac à main, qu’une de ses oreilles soit coupée et envoyée au Roi d’Espagne, pour dénoncer la corrida et la tradition qui consiste à garder l’oreille du taureau en guise de trophée, qu’un bout de son cœur soit transmis à Elon Musk dont les « expériences cérébrales cruelles et mortelles dans le cadre du projet Neuralink sur des singes, des cochons, des rats et des moutons indiquent qu’il n’en a pas », ou encore que ses boyaux soient servis dans les restaurants du boucher-star Salt Bae… Personne ne sera lésé !

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.