Pour sauver le climat, « la fenêtre d’opportunité se referme », alerte l’ONU

Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement vient de publier son rapport annuel et pointe, sans détour, les politiques jugées insuffisantes des Etats pour parvenir à endiguer l’embrasement du climat.

Look up ! semble hurler l’Organisation des Nations Unies (ONU). Nous sommes le jeudi 27 octobre, il fait 23 degrés, et même si c’est agréable, ce n’est pas normal. Dans son rapport publié ce jour, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) est à la fois alarmiste et accusateur. Face à la menace du réchauffement climatique, les politiques des Etats sont loin d’être à la hauteur.

Climat : un écart entre les promesses et les actions

Le rapport de l’ONU compare les besoins pour réduire les émissions de gaz à effet de serre avec ce qui se dessine, concrètement, comme perspectives d’évolutions. Le constat est sans appel : « la fenêtre d’opportunité se referme ». La faute aux « politiques actuelles (qui) conduiraient à elles seules à une augmentation de 2,8°C » des températures, d’ici à la fin du siècle.

Selon le PNUE, même si les Etats appliquent les mesures promises en faveur de l’environnement, le réchauffement climatique atteindrait quand même 2,4 à 2,6 degrés. A ce titre, il rappelle les engagements pris par les Etats. Spoiler alerte… aucun ne sera tenu. Comme ceux pris en 2015 lors des Accords de Paris, qui fixaient une augmentation du réchauffement climatique à 2 degrés au maximum et encourageaient même à ne pas dépasser les 1,5 degré. Ou encore ceux de la COP26 (2021), intenables au vu des prévisions pour 2030.

Selon le rapport de l’ONU, la seule solution réside dans la « transformation rapide des sociétés » et son rapport propose des solutions pour y parvenir. Aux États de s’en emparer.

À lire aussi : Changement climatique : l’ONU alerte sur « l’état d’urgence des océans »