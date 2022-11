Les canicules à venir pourraient causer 90 000 morts par an, prévient un rapport

Le rapport publié par l’Agence européenne de l’environnement (AEE) dépeint un scénario catastrophique. Des perspectives effrayantes contre lesquelles il est encore temps d’agir.

Voilà des chiffres qui, on l’espère, participeront au débat de la COP27 qui s’est ouverte en Égypte il y a trois jours. Ce mercredi 9 novembre, l’AFP a relayé les chiffres alarmants publiés par l’Agence européenne de l’environnement (AEE). Selon son dernier rapport, « sans mesures d’adaptation, et dans le cadre d’un scénario de réchauffement planétaire de 3°C d’ici à 2100, 90 000 Européens pourraient mourir suite à des canicules chaque année ». Un chiffre qui pourrait baisser à 30 000 morts si la hausse du climat est endiguée à 1,5°C comme le prévoit l’Accord de Paris.

L’Europe, un territoire plus vulnérable

Plusieurs raisons expliquent ce scénario catastrophe. La population vieillissante et la concentration dans les villes font des Européens une population très vulnérable face à des canicules plus fréquentes. L’AEE précise également que le changement climatique rendrait la région plus propice à l’émergence et la transmission de maladies infectieuses. Les moustiques responsables du paludisme ou de la dengue resteraient plus longtemps sur le territoire devenu plus hospitalier, et la hausse des températures favoriserait la prolifération des bactéries dans l’eau.

En 2022, 15 000 personnes sont décédées suite aux vagues de chaleur

De son côté, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a également publié des chiffres qui complètent ceux de l’AEE. Le 7 novembre, elle annonçait qu’au moins 15 000 décès directement liés aux vagues de chaleur avaient été recensés en Europe en 2022. Pour éviter ces vagues de décès, le rapport de l’AEE présente des recommandations. « Il faut mettre en œuvre un large éventail de solutions, notamment des plans d’action efficaces contre la chaleur, l’écologisation des villes, la conception et la construction de bâtiments appropriés et l’adaptation des horaires et des conditions de travail ». Espérons que ces conseils parviennent aux oreilles de nos dirigeants rassemblés en Égypte.

Visuel de Une : Unsplash / Markus Spiske