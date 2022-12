Amber Heard renonce à son appel face à Johnny Depp

L’actrice Amber Heard annonce finalement qu’elle ne s’engagera pas dans une nouvelle bataille judiciaire face à son ex-mari Johnny Depp, qu’elle accuse de violences conjugales.

« Il ne s’agit pas d’un aveu de ma part. Ce n’est pas un renoncement. »

C’est via un post sur Instagram que l’actrice Amber Heard a annoncé qu’elle renonçait à poursuivre la bataille judiciaire contre son ex-mari, Johnny Depp. Ces dernières semaines, elle avait annoncé vouloir faire appel de la décision du tribunal de Fairfax en Virginie le 1er juin, afin d’annuler le verdict ou bien d’obtenir un nouveau procès. Amber Heard avait été condamnée à dix millions de dollars mais aussi subit une violente vague de haine orchestrée sur les réseaux sociaux.

« La calomnie que j’ai subie sur les réseaux sociaux est la version amplifiée de la façon dont les femmes sont re-victimisées quand elles tentent de parler. J’ai finalement l’opportunité de m’émanciper de quelque chose dont j’ai tenté de m’extraire il y a six ans et dans des termes qui me conviennent. »

« Je choisis la liberté »

L’actrice affirme avoir perdu sa confiance envers le système judiciaire des États-Unis, et avoir fait face à une cour « où la popularité et le pouvoir comptaient davantage que la raison et le respect de la procédure. » Même si elle avait réussi à obtenir cet appel, Amber Heard ne se sent aujourd’hui plus en capacité d’affronter un nouveau procès, et encore moins de prendre le risque d’être à nouveau condamnée.

« En fermant cette affaire, je choisis la liberté de dédier mon temps au travail qui m’a aidé à guérir après le divorce, travail qui existe dans des sphères où je me sens vue, entendue, et crue et où je crois que je peux apporter du changement. »

Amber Heard laisse donc entendre qu’elle n’a pas dit adieu à sa combativité, et qu’au contraire, elle continuera à se battre et à faire entendre sa voix contre les violences faites aux femmes.

Crédit photo : Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons