Amber Heard peut-elle espérer un nouveau procès face à Johnny Depp ?

L’affaire Johnny Depp/Amber Heard est loin d’être terminée. La comédienne vient de faire appel du verdict et peut espérer une annulation de celui-ci, ou bien un nouveau procès face à son ex-époux.

C’est une affaire qui risque de faire parler d’elle encore longtemps. Alors que Johnny Depp refuse de s’acquitter des deux millions de dollars de dommages à intérêts qu’il doit verser à Amber Heard, les avocats de la comédienne ont fait appel, comme ils l’avaient annoncé en juillet dernier, de la condamnation prononcée le 1er juin 2022.

Ce procès pour diffamation avait donné lieu à une vague de harcèlement en ligne et à un traitement médiatique hautement biaisé en défaveur d’Amber Heard. Si l’on ignore encore l’aboutissement de cette demande, il est clair que le risque de voir à nouveau la même hostilité se manifester est réel. Mi-novembre, une tribune signée par 130 personnalités et associations dénonçait les violences et le dénigrement à l’égard de l’actrice âgée de 36 ans.

Un appel argumenté des défenseurs d’Amber Heard

L’appel apporte plusieurs arguments pour contester le verdict de la juge Penney Azcarate, à commencer par le choix de la localisation du procès, l’État de Virginie : « Au lieu de poursuivre Heard en Californie, où les deux parties vivent et où Depp affirme avoir souffert d’une atteinte à sa réputation, Depp a attaqué en Virginie, un forum complètement inapproprié qui n’a aucune connexion avec Depp ni aucun rapport avec ses plaintes. » L’appel rappelle que ce choix a été justifié par la présence des serveurs du Washington Post dans cet État. Il s’agit du média qui a publié fin 2018 la lettre d’Amber Heard qui témoignait des violences conjugales qu’elle a subies.

Le document d’une soixantaine de pages pointe aussi le fait que les déclarations contestées par Johnny Depp « sont les expressions d’une opinion qui ne donnent pas lieu à une action en justice et qui ne sont pas raisonnablement capables de communiquer une implication prétendument diffamatoire. »

Autre élément pour appuyer l’appel d’Amber Heard, le fait que la justice britannique a déjà statué sur le cas de Johnny Depp en novembre 2020 : l’acteur avait perdu sa bataille judiciaire face au Sun qui l’avait qualifié de « wife beater » (autrement dit, d’homme qui frappe sa femme), le juge affirmant dans son délibéré qu’il existait suffisamment d’éléments pour attester qu’il avait effectivement commis des violences à l’égard d’Amber Heard.

Faire annuler le verdict ou obtenir un nouveau procès, telles sont les issues possibles de cet appel déposé par Amber Heard :

« Pour se prononcer en faveur de Depp, le jury doit avoir conclu que Depp n’a pas violenté Heard et que Heard a en connaissance de cause menti en l’accusant d’abus. Mais, pour se prononcer en faveur de Heard, le jury doit avoir conclu que Heard a dit la vérité en affirmant être une victime de violences domestiques commises par Depp. En conséquence, le verdict contre Heard ne peut pas tenir. »

Johnny Depp a lui aussi entamé la même démarche. Les deux dossiers devront chacun être examinés devant un panel de juges.

Crédit photo : NBC (Capture)