Danny Masterson : on vous explique pourquoi les lettres d’Ashton Kutcher et Mila Kunis posent problème

Pendant le procès de Danny Masterson pour viols, Ashton Kutcher et Mila Kunis avaient envoyé des lettres au juge chargé de l’affaire. Décrivant l’accusé comme « un ami », un « exemple » et « un modèle », le couple de stars cherchait à réduire sa peine. Au lendemain de sa condamnation à 30 ans de prison, tous deux se sont excusés, clamant leur soutien aux victimes de violences sexuelles.

Il y a quelques mois, Mila Kunis et Ashton Kutcher faisaient partie des cinquante personnes ayant pris la défense de Danny Masterson dans des lettres faisant l’éloge de leur ami et adressées au juge chargé de l’affaire. Au lendemain de la condamnation de Masterson à 30 ans de prison, le couple star a posté une vidéo d’excuses sur son compte Instagram.

Quand deux mastodontes d’Hollywood défendent un homme accusé de viols

Ashton Kutcher et Mila Kunis n’ont pas tardé à réagir après que Variety ait dévoilé le contenu de ces lettres élogieuses à l’égard de Danny Masterson. Comme d’autres anciennes stars de la série That ’70s Show, le couple s’était fendu de compliments envers leur ancien collègue, accusé de viols. Le but de ces lettres envoyées pendant le procès était d’influencer la décision du juge et d’alléger la peine de Danny Masterson, au point de rendre ténue la limite entre témoignage et remise en question de la parole des victimes. Alors que Danny Masterson était accusé d’avoir drogué ses victimes, Mila Kunis avait notamment fondé ses louanges de l’acteur sur ce point précis :

Je me porte de tout cœur garante du caractère exceptionnel de Danny Masterson et de l’énorme influence positive qu’il a eue sur moi et sur les gens qui l’entourent. Son dévouement à mener une vie sans drogue et les soins sincères qu’il accorde aux autres en font un modèle et un ami exceptionnel. »

Quant à Ashton Kutcher, il écrivait au juge que « l’attention sincère que Danny Masterson porte aux autres fait de lui un modèle et un ami exceptionnel ».

Un soutien (tardif) aux victimes de violences sexuelles

Ce samedi 9 septembre, le couple, qui s’est rencontré sur le tournage de la série diffusée entre 1998 et 2006, a pris la parole directement sur leurs réseaux sociaux en diffusant une vidéo informelle. L’acteur y explique que ces lettres ont été écrites à la demande de la famille de Danny Masterson, qui leur a demandé « d’écrire des lettres représentant la personne que nous connaissions depuis 25 ans afin que le juge puisse en tenir pleinement compte lors de la détermination de la peine. »

Se déclarant « conscients de la douleur causée par ces lettres », le couple a assuré : « Nous soutenons les victimes et nous continuerons à le faire à l’avenir » :

« Ces lettres n’ont pas été écrites pour remettre en question la légitimité du système judiciaire, elles étaient destinées à être lues par le juge et non à compromettre le témoignage des victimes ou à les traumatiser de quelque manière que ce soit. Nous ne voudrions jamais faire cela et nous sommes désolés si c’est arrivé ». Ashton Kutcher

Pour conclure la vidéo, Mila Kunis a affirmé : « Notre pensée va à chaque personne qui a déjà été victime d’agression sexuelle, d’abus sexuel ou de viol. »

Ces excuses, Mila Kunis et Ashton Kutcher les ont rendues public alors que Danny Masterson a écopé de la peine maximale qu’il encourait et passera les 30 prochaines années de sa vie de prison. S’il a toujours prétendu être innocent, l’acteur de 47 ans a été reconnu coupable de deux viols commis à son domicile sur deux femmes, entre 2001 et 2003. Une troisième femme accusait l’acteur, mais les jurés ne lui ont pas donné raison.

