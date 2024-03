Ce soin anti-âge à seulement 2,99€ a été primé aux Victoires de la Beauté

Lorsqu’il est question de produits « anti-âge », les prix ont vite tendance à s’envoler. Mais un soin semble vouloir renverser la balance. Et ce dernier a été récemment récompensé aux Victoires de la Beauté.

Sérum, crème hydratante, huile de soin ou masque de nuit… Lorsqu’il est question d’apporter du soin et du confort aux peaux matures, les prix doublent ! Pourtant, de nombreux experts l’affirment : ces tarifs ne sont pas toujours les garants de l’efficacité du produit…

Récemment, des utilisatrices du réseau social Chinois TikTok se sont même rendues compte que la texture et les effets de La Crème De La Mer de la marque La Mer à 490€ ressemblaient comme deux gouttes d’eau à la crème Nivea Soft coutant 2,75€… C’est dire à quel point le marketing joue un rôle majeur dans notre perception d’un produit de qualité…

Et c’est dans cette même veine que Les Victoire De La Beauté ont récemment récompensé la crème de jour au Q10 (2,99€) de la marque Carrefour Soft dans la catégorie « Produit Clean ». Et cette récompense n’a pas été décernée qu’à ce produit mais à toute la gamme Q10 de la marque. Vous vous demandez ce qui la rend si spéciale ? On vous explique !

Plusieurs atouts en sa faveur

Ce qu’il faut savoir, c’est que pour remporter Les Victoire De La Beauté, il faut que la formule puisse être testée et approuvée par un jury de consommateurs (40 hommes et 40 femmes) ayant rempli un examen qualité. Ce dernier repose sur plusieurs facteurs : une analyse systématique de la composition des produits, des tests sur la durée et un protocole d’utilisation établi en collaboration avec le fabricant. Une fois ce rituel effectué, le cosmétique, l’outil beauté ou le complément alimentaire en question obtient une note et les meilleurs d’entre eux sont classés par catégories dans le palmarès de l’année.

Ceci étant dit, comment la Crème de jour au Q10 de Carrefour Soft a réussi à se faire une place dans ce joli palmarès ? Dans un premier temps, c’est sa texture, considérée comme très agréable à l’application, pénétrant vite les tissus cutanés sans laisser de sensation grasse sur son passage qui a séduit son public.

Son odeur agréable, fut également en argument de taille en sa faveur ! Mais c’est aussi sa composition, à base de Q10, un puissant antioxydant qui permet d’agir efficacement contre le vieillissement cutané et d’acide hyaluronique (qui peut retenir jusqu’à 1000 fois son poids en eau) qui a fait la différence !

Sans parler de son prix imbattable de 2,99€, qui, combiné avec son cocktail d’actifs et l’efficacité remarquée de la formule sur la peau au bout de 2 semaines a gagné le coeur des testeurs et testeuses.

Une pépite beauté qui à adopter quand on en ressent le besoin…

Shoppez la crème de jour au Q10 de Carrefour SOFT

