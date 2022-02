Appliquer de l’huile de soin en début de routine skincare : bonne ou mauvaise idée ?

Sur internet, appliquer son huile de soin en première étape de routine skincare (sur peau propre donc) est une pratique qui questionne et qui fascine. Mais qu’est-ce que ce « hack » beauté vaut vraiment ?

Et si, tout ce temps, on appliquait nos produits de beauté dans le mauvais ordre ? C’est en tout cas un questionnement soulevé par l’utilisatrice @u/manicpixiesoccermom, et qui est apparu récemment sur Reddit, le réseau social américain agrégateur d’actualité. Cette dernière se demandait si la technique visant à appliquer son huile de soin en toute première étape de la routine était un geste à suivre ou à zapper. Un sujet qui a beaucoup fait réagir les internautes, évidemment. Alors forcément, nous aussi, ça nous a questionné. Et voilà ce qu’on peut vous dire.

L’huile en début de routine : un geste qui peut offrir de jolis résultats à court terme

Pour commencer, rappelons l’utilité d’une huile de soin. Cette dernière permet de préserver la peau de la déshydratation en rendant le passage de l’eau plus difficile et en renforçant la barrière hydrolipidique. De cette manière, les épidermes qui ont tendance à perdre en eau retiendront mieux l’hydratation, ce qui a un triple avantage : éviter les ridules, garder le teint frais et préserver le rebond de la peau.

Maintenant que les bases sont posées, disons-le clairement : même si la routine beauté est faite de règles, chaque peau est différente et réagira donc de façon unique aux soins. Voilà pourquoi certaines personnes arrivent à obtenir des résultats incroyables en appliquant leur huile de soin en premier (avant le toner, la crème hydratante et la protection solaire). De cette manière, tous les soins hydratants appliqués après l’huile resteront à la surface de la peau et pourront donner à leur utilisatrice un glow incroyable toute la journée.

Dans la vidéo ci-dessous, Kasia de @Naturally Honest Labs vous explique quelles sont les erreurs courantes à éviter concernant l’application d’une huile. C’est hyper interessant et ça peut vous aider à optimiser votre routine.

La place de l’huile de soin est bien en fin de routine

Si l’huile de soin a toute sa place en fin de routine, ce sont pour des raisons très pratiques. Particulièrement lourdes, même si elles sont d’origines végétales, elle auront tendance à offrir une couche imperméable à la peau pour la rendre moins fragile face aux agressions. Le problème, c’est que lorsqu’elle vient avant le sérum, la crème hydratante et le reste, l’huile aura tendance à les empêcher de pénétrer totalement la peau ce qui, à terme, peut mener vers un phénomène de déshydratation mais aussi à l’apparition d’imperfections.

L’huile de soin : un produit qui se démocratise

Que vous souhaitiez la mettre plutôt en début ou en fin de routine, l’huile de soin commence à se démocratiser, et c’est une très bonne chose ! Si elle a longtemps fait peur car son aspect huileux pouvait paraître trop occlusif (et c’était le cas des huiles minérales, issues de la pétrochimie), elle est considérée aujourd’hui comme un véritable élixir qui permet à la peau de rester pleinement hydratée et protégée.

D’autant que ces huiles, issues de la nature, disposent de propriétés incroyables pour la peau… C’est d’ailleurs pour cette raison qu’on les appelle des huiles de soins. Anti-inflammatoires, régulatrices de sébum, calmantes, hydratantes et même apaisantes… Elles ont tout en elles pour vous offrir ce dont votre épiderme a besoin. Alors faites-leur confiance et surtout, continuez d’écouter votre peau, car finalement, c’est son avis à elle qui compte.

