Gwyneth Paltrow révèle l’éducation sexuelle de ses enfants (et ce n’est étonnamment pas que du bullshit)

À l’approche de sa nouvelle émission, Sex, Love & Goop, diffusée à partir du jeudi 21 octobre sur Netflix, Gwyneth Paltrow révèle ses astuces en termes d’éducation sexuelle. Et cette fois, ce ne sont pas que des délires à base de plantes obscures ou de pratiques hasardeuses !

C’est malheureux à dire, mais ces derniers temps, Gwyneth Paltrow s’est davantage fait connaître pour ses égarements en termes d’hygiène et de bien-être que pour sa carrière d’actrice. Il faut dire que la comédienne en a fait, des sorties de route, en colportant des astuces d’une médecine plus farfelue qu’alternative.

À son palmarès des tips les plus WTF, l’actrice américaine compte : une cure au lait de chèvre, l’enfournement d’oeufs de jade à l’intérieur du vagin, les piqûres volontaires d’abeilles pour aider à la cicatrisation et les fameux saunas vaginaux qui offrent infections et mycoses à la clé. Tout un programme.

Cette fois-ci, Gwyneth Paltrow semble avoir quelque chose à nous apprendre sur la manière dont elle gère l’éducation sexuelle de ses deux enfants. On l’écoute (d’une oreille prudente) ?

« J’encouragerai toujours simplement mes enfants à vraiment s’écouter. » Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow, prêtresse du sexe ?

On entend beaucoup parler des délires de Gwyneth Paltrow grâce à ces récentes vagues médiatiques, pourtant, cela fait un moment que l’actrice capitalise sur le marché du bien-être. Goop, son empire de lifestyle alternatif, pèse 250 millions de dollars et continue de grossir au rythme des scandales et de l’intérêt grandissant autour du self care et de la médecine douce.

Gwyneth Paltrow ne sort pas toutes ces ruses de son chapeau : elle récupère principalement ces savoirs de rites ancestraux ou les pioche dans des pratiques New Age, puis les twiste et les dépouille de leurs sens pour en faire la promotion dans Le Labo Goop, diffusée sur Netflix depuis 2020.

Une émission vivement critiquée pour les conseils dangereux qu’elle promeut, sans expertise scientifique et avec la même nuance qu’un gourou de secte, frisant souvent l’appropriation culturelle.

Aujourd’hui, c’est à la sexualité que l’actrice s’intéresse. Sa nouvelle série, Sex, Love & Goop, suivra plusieurs couples qui seront accompagnés par des experts pour tenter d’améliorer leurs relations grâce « au sexe et à l’intimité. »

Mardi 19 octobre, au micro de l’émission Entertainment Tonight, Gwyneth Paltrow s’est confiée sur la façon dont elle discutait de sexualité avec ses propres enfants. Encore de belles conneries en perspective ?

« J’essaye toujours d’être neutre sur le sujet »

L’actrice ne se contente pas de raviver la flamme de couples en péril sur le petit écran. À la maison aussi, Gwyneth Paltrow s’investit auprès de ses deux enfants (Moses, 15 ans, et Apple, 17 ans) qu’elle a eu avec son ex-mari Chris Martin, le chanteur du groupe Coldplay.

Si elle n’est pas connue pour sa neutralité lorsqu’elle prodigue des conseils excentriques avec la confiance d’un éminent scientifique, l’actrice affirme cette fois-ci faire preuve d’objectivité lorsqu’il s’agit d’éduquer ses enfants à la sexualité :

« Je pense que ma génération a reçu beaucoup de messages autour du sexe qui nous faisaient nous sentir mal à ce sujet. J’essaie simplement d’être curieuse. Les adolescents ne voudront jamais parler de sexe à leurs parents, jamais. Je suis en quelque sorte leur exemple et, heureusement, au collège, ils ont reçu une éducation sexuelle très complète, de sorte que l’école s’est occupée de la partie basique. Ensuite, je suis là pour répondre à toutes les questions, mais elles sont assez minimes. »

Gwyneth Platrow, future prêtresse de la sexualité, dans son émission Sex, Love & Goop

Si ses deux adolescents ont certainement déjà passé le cap des questions telles que « comment on fait les bébés ? », l’actrice oscarisée conseille aux parents d’inciter leurs rejetons à « rester proche de leur vérité » :

« J’encouragerai toujours simplement mes enfants à vraiment s’écouter, à écouter leur instinct, à écouter si quelque chose leur semble juste, et à agir à partir de cet endroit. »

Un conseil simple, et qui, pour une fois, ne semble pas tiré par les cheveux (et après tout, elle éduque bien ses enfants comme elle veut). À voir si les astuces dispensées dans sa future émission seront tout aussi lucides…

Crédits photos : captures d’écran de la bande annonce de l’émission Sex, Love & Goop (Netflix)