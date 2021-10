Alerte au bullshit : non, le vagin ne se détend pas au fil des pénétrations

D’après les adeptes du slut-shaming, qui continuent à colporter de fausses informations sur l’impact d’une vie sexuelle active chez les personnes à vulve, le vagin s’élargirait au passage du pénis… On débunke tout ça ?

Le 4 janvier 2019

Aaaaah, ça faisait longtemps qu’on avait pas vu de la misogynie sur Internet (non). Heureusement, certains s’en donnent à coeur joie pour rétablir l’équilibre… Nouvelle intox populaire : le vagin se déformerait lorsqu’il est trop souvent pénétré par un pénis.

La pénétration vaginale élargit-elle le sexe ?

Souvent objet de plaisanterie, l’idée fausse que les rapports sexuels déforment le vagin et la vulve est un cliché répandu, surtout sur les réseaux sociaux.

En 2016, une femme avait, par exemple, utilisé la métaphore du sandwich au jambon pour dénoncer la vie sexuelle, selon elle trop intense, de Taylor Swift.

Depuis quelques années, une photo comparant des tranches de thon de différentes formes tourne également sur internet pour illustrer cet élégant concept.

J’ai donc pris mon sceptre à deux main pour rappeler en vidéo que NON, les rapports sexuels (et plus particulièrement la pénétration) n’ont pas d’incidence sur la taille, la forme ou la tonicité du vagin.

En effet, le vagin est un muscle qui s’adapte aux situations : il se détend pour laisser la place à un doigt, un sextoy, un pénis, et reprend sa forme initiale après la stimulation.

Seuls les accouchements par voie basse et l’avancée dans l’âge peuvent avoir une incidence sur l’apparence de la vulve.

Derrière ces contenus réjouissants se cache le slut-shaming, cette pratique qui consiste à culpabiliser les femmes qui aiment/pratiquent le sexe.

Pourquoi cette rumeur persiste ?

D’un point de vue médical, les arguments avancés par l’ensemble de ces memes sont donc faux.

Mais derrière ces contenus réjouissants se cache le slut-shaming, cette pratique qui consiste à culpabiliser les femmes qui aiment/pratiquent le sexe, notamment en dehors du mariage.

Ces posts véhiculent tous une même idée : les femmes qui ont une vie sexuelle trop active ne méritent pas le respect, et leur punition divine est de se retrouver avec un vagin trop large et/ou des lèvres trop grandes.

C’est un moyen de contrôler la sexualité des femmes en faisant peser sur elle une certaine forme de honte.

Quelle que soit la forme de votre vulve, elle est NORMALE.

Votre vulve est normale !

L’autre conséquence néfaste de ce meme malsain est de renforcer l’idée qu’il n’existe qu’un type de vulve « normale » : celui où tout est lisse et rien ne dépasse.

Cette norme fictive est renforcée par la pornographie qui présentent constamment des vulves de ce type, le plus souvent totalement épilées.

Pourtant, tout comme les seins, les pénis et absolument toutes les parties du corps, les vulves peuvent prendre des formes très différentes.

J'en vois plein dire que les bites vont pas nous déformer mais personne rappeler que la deuxième image n'est pas un sexe déformé.



Les vulve sont différentes, avoir les petites lèvres qui ressortent n'est pas une déformation.

La diversité c'est jusque sur nos chattes https://t.co/tKxOgoHY7H — 🏴‍☠️ Yeti la flibuste 🌿 (@Yetictac) January 2, 2019

Les « petites » lèvres sont parfois plus grandes que les « grandes », parfois asymétriques, parfois presque invisibles…

Et quelle que soit la forme de votre vulve, elle est NORMALE, et ce ne sont pas les rapports sexuels pénétrants qui la modifieront, qu’importe leur fréquence.

Mon vœu pour la future année : ne plus avoir à rappeler ce genre d’évidence, que toutes les vulves se sentent aimées.

Et vous, est-ce qu’il vous est arrivé de complexer sur l’allure de votre chatte ?

Crédits photos : @southern_mayers / Deon Black (Pexels)