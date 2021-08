Salut les mascus : Reddit bannit MGTOW, l’un de ses plus gros forums misogynes

Les MGTOW, ou Men Going Their Own Way, rejoignent la liste des misogynes indésirables sur la plateforme Reddit. Bon débarras !

Ne vous fiez pas à leur nom. Les MGTOW, pour Men Going Their Own Way, prétendent « suivre leur propre chemin » — leur façon d’affirmer la volonté de ne plus chercher de relation d’aucune sorte avec les femmes. Sauf qu’en réalité, ils passent leur temps en roue arrière sur l’autoroute de la misogynie.

Reddit est l’un des terrains de jeux privilégiés de ces hommes haineux — ou plutôt l’était, car la plateforme vient de bannir sa sous-section r/mgtow. Bye bye les connards.

After a decade of existence, the misogynistic "Men Going Their Own Way" subreddit r/MGTOW has been banned for hateful content. pic.twitter.com/oLlENIvvDz — Colin Sullender (@shiruken) August 3, 2021

Les MGTOW, porte d’entrée vers… encore pire

On regroupe sous le parapluie « manosphère » divers activistes misogynes sévissant en ligne et recrutant de nouveaux fidèles. La MIT Technology Review décrit cette nébuleuse ainsi :

« La “manosphère”, comme on l’appelle, est divisée en quatre larges ensembles. Les “Men’s Right Activists” (MRA) prétendent que les lois familiales et les institutions discriminent les hommes. Les “Men Going Their Own Way” (MGTOW) vont plus loin dans ce sentiment, en arguant que la société ne peut être “guérie” ; ils évitent souvent les femmes, les tenant pour responsables de leurs problèmes. Les “pick-up artists” (PUA), eux, sortent avec des femmes et les harcèlent ; ils pensent que la société “féminise” les hommes. Et puis il y a les incels [“involuntary celibate”, célibataire malgré soi, ndlr], le groupe ayant le plus de risques de se montrer violent. »

Phénomène inquiétant : selon une étude, les deux groupes « plus anciens et moins violents » que sont les MRA et les MGTOW, se vident au profit des deux seconds, les PUA et les incels, bien plus inquiétants.

« Chaque année depuis 2015, environ 8% des membres de groupes MRA ou MGTOW semblent s’être radicalisés et avoir rejoint des espaces incels en ligne […] »

Les espaces MGTOW étaient déjà emplis de misogynie, d’une vision réductrice, insultante et manichéenne des femmes, mais les incels sont pires : rappelons que cette idéologie a inspiré plusieurs tueries, aux États-Unis et au Canada notamment.

La manosphère peu à peu évincée de Reddit

C’est suite à la parution de l’étude citée par la MIT Technology Review, suggérant que les espaces masculinistes se radicalisent, que Reddit a enfin réagi.

La plateforme a d’abord passé le subreddit r/mgtow en quarantaine, un traitement réservé aux sections potentiellement offensantes, qui sont alors démonétisées et masquées par un pop-up d’avertissement.

Et ce 3 août 2021, r/mgtow a officiellement été banni de Reddit, comme l’a confirmé un porte-parole de l’entreprise au Daily Dot.

En 2017 déjà, le subreddit r/incel a été fermé, suivi l’année suivante par son successeur, r/braincels. La plateforme semble vouloir couper les têtes de la manosphère… en tout cas, celles qui dépassent trop à son goût et attire trop l’attention des médias.

Car de nombreux espaces misogynes, dont nous ne ferons pas la pub en les citant ici, continuent à évoluer au grand jour sur Reddit — qui, rappelons-le, délègue l’écrasante majorité de sa modération à des bénévoles quasi-omnipotent en ce qui concerne le contenu autorisé sur leurs royaumes.

C’est vrai qu’avec une valeur seulement 6 milliards de dollars en février 2021, on comprend que la plateforme ait du mal à rémunérer une solide modération. C’est ça, ou croire que les masculinistes, tant qu’ils ne crient pas trop fort et rapportent des vues (donc de l’argent), sont les bienvenus…

Crédits photo : Batu Gezer (Unsplash), Nicolas Postiglioni (Pexels)