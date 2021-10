Puisqu’il faut le répéter : la vapeur dans le vagin reste un big no-no

Les bains de vapeur pour le vagin et la vulve continuent d’être vantés sur les réseaux sociaux. Mais croyez-nous : votre chatte n’est pas une pomme de terre et se portera très bien loin de votre cocotte-minute !

Vous avez aimé les nids de guêpes dans la chatte ? Vous avez kiffé les paillettes dans la schneck ? Vous allez adorer le retour de la vengeance de la vapeur dans le vagin !

Car oui, ce vieux serpent de mer — et cauchemar de votre flore bactérienne pourtant si sympa — fait son come back à grands renforts de TikTok mensongers. Fatigue.

Plus d’un million de vues, c’est le score d’un TikTok posté par le compte @springskin qui vante les bienfaits du bain de vapeur aux plantes pour les parties génitales et l’inclut carrément dans une « routine beauté » — à lancer une heure avant que bae n’arrive pour profiter de ce vagin si bien hydraté.

dans ces moments là tu as envie de te sentir extra pour bae 💦🔥 tu as besoin d’avoir confiance en toi 💫 #monhero #abba #grwm #jesuisprete #fyp

dans ces moments là tu as envie de te sentir extra pour bae 💦🔥 tu as besoin d’avoir confiance en toi 💫 #monhero #abba #grwm #jesuisprete #fyp

Mais attention : Spring Skin, ce n’est pas qu’un compte TikTok (dont la taulière a la langue bien pendue lorsqu’il s’agit de répondre aux critiques).

C’est aussi et surtout une marque à l’eshop truffé de fautes d’orthographe, qui vend le nécessaire pour un « spa vaginal » — une bassine et des plantes, quoi — contre la modique somme de 29,99€.

Le business de la chatte a décidément le vent en poupe.

On l’a déjà dit quand Gwyneth Paltrow a voulu nous foutre de la vapeur dans le vagin. On l’a répété quand Jada Pinkett-Smith a vanté le spa de la fouffe.

Eh bien on le redit : ne mettez pas de vapeur dans votre sexe !

La gynécologue américaine Jen Gunter expliquait déjà en 2015 pourquoi votre chatte vous en remerciera :

« La vapeur n’est pas bénéfique pour votre vagin. La vapeur avec des plantes n’est pas mieux, et peut-être pire. Elle sera plus en tout cas plus chère.

La vapeur n’ira pas dans votre utérus en passant par votre vagin — à moins que vous n’utilisiez un accessoire qui fait de la pression et VRAIMENT NE FAITES JAMAIS ÇA.

De l’armoise ou n’importe quoi de vaporisé, que ce soit dans le vagin ou sur la vulve, ne peut pas équilibrer les hormones reproductives, réguler votre cycle menstruel, traiter la dépression ou guérir l’infertilité. Même vaporiser des oestrogènes ne changerait rien à ça.

Si vous voulez vous relaxer, faites vous masser. Si vous voulez relaxer votre vagin, ayez un orgasme. »