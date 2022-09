À vos peignes : c’est l’heure des tendances coiffure de l’automne 2022 

Après les tendances nail art, colorations et make up, voilà que les coiffures aussi font leur rentrée. Vous voulez savoir comment vous allez coiffer votre frange cet automne ? Comment vous allez porter votre chignon ou vos cheveux lâchés ? Jetez un œil à ces inspirations, elles pourraient vous donner quelques idées.

Septembre, c’est le mois de référence pour apporter quelques changements à sa routine beauté et cheveux. Vous ne savez pas forcément lesquels ? On vous a mâché le travail ! Regardez plutôt.

Le wet look

L’effet cheveux mouillé revient cette saison. Porté de façon très sportive chez Prada ou relativement bien peigné chez Fendi, on retrouve le wet hair sur de nombreux défilés automne-hiver 2022. En même temps, ce look s’adapte à toutes les situations : on peut l’arborer au bureau, pour casser un look parfois trop conventionnel, en journée pour apporter une touche chic à sa tenue ou en soirée pour plus de glamour. Dans tous les cas, le cheveu effet mouillé est bien au cœur des tendances et sera très difficile à ignorer.

Le chignon bas

Le chignon bas est un classique intemporel dont l’élégance est toujours au rendez-vous. Cette saison, il revient plus fort que jamais. Parfaitement bien tiré pour un résultat chic ou légèrement messy pour casser un look un peu strict… Il existe des tas de façons différentes de le porter. Et l’avantage, c’est que quel que soit votre type de cheveux, vous pouvez le porter. C’est ça qui fait sa force.

@behind.thehair

La raie sur le côté

Autrefois détrônée par la raie au milieu, la raie de côté fait un come-back remarqué cette saison ! On l’aime pour son petit côté glamour et son aspect beaucoup moins strict que son homologue central. Repérée chez Fendi, chez Chanel ou encore Rokh, on est plutôt heureux de la revoir !

L’accessoire cheveux imposant

Bandeau, bandana, casquette… L’accessoire cheveux fait office de coiffure à part entière. L’avantage, c’est qu’il peut camoufler ou détourner un bad hair day en quelques minutes, ou vous permettre d’être coiffée sans avoir à sortir boucleur ou fer à lisser.

Les bubble braids

Si vous n’avez jamais entendu parler de bubble braids, sachez qu’il n’est pas trop tard. Au cœur des tendances de la saison, elles sont également très faciles à réaliser. Pour ce faire, il vous suffit de sectionner votre chevelure en plusieurs parties (2,4,6,8,10, c’est comme vous voulez), puis de les attacher en queue de cheval pour commencer. Ensuite, armez-vous de vos élastiques et répartissez-les à distance égale. Étoffez chaque partie en tirant légèrement les cheveux et vous obtiendrez le résultat ci-dessous.

La frange 60’s

Si la Chin bangs ou la frange longue font beaucoup parler d’elles, la frange 60’s coiffée vers l’extérieur est aussi la chouchoute de la saison car elle apporte du relief à la chevelure. Repérée chez Miu Miu, chez Chanel (pincée sur le côté par une barrette) et chez Louis Vuitton, elle fait gagner du panache à la coupe en deux coups de sèche-cheveux.

À lire aussi : Ces tendances nail art sont les plus stylées de l’automne et vous allez probablement avoir quelques surprises

Crédits de l’image de une : @lauraharrier.