Les actes LGBTphobes ont explosé en 2023

Selon une étude du ministère de l’Intérieur, 4 560 infractions contre les lesbiennes, gays, bi et trans ont été enregistrées au cours de l’année 2023.

Une triste hausse. atteintes envers les personnes LGBTQI+ ont augmenté de 13% en 2023 en France par rapport à 2022, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur publiés jeudi 16 mai, à la veille de la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie.

Une hausse de 19% pour les crimes et délits

Pire encore, les crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, soit les actes de diffamation, agressions, menaces, ou encore harcèlement, connaissent un bond de 19%. Les contraventions, qui avaient baissé de 9% entre 2022 et 2023, progressent cette fois de 4%.

Au total, 4 560 infractions contre les lesbiennes, gays, bi et trans ont été enregistrées en 2023. Parmi elles, 2 870 crimes ou délits et 1 690 contraventions, qui sont à 94% liées à des injures selon l’Agence France Presse.

Des chiffres sous-estimés

Les victimes de crimes et délits sont en grande majorité des hommes (72 % en 2023) et les moins de 20 ans (49 %). Les mis en cause sont également aussi principalement des hommes et des jeunes (31 % ont moins de 20 ans).

Si l’étude fait état d’une « libération de la parole » et d’une « amélioration des conditions d’accueil » des victimes par la police et la gendarmerie, elle précise que seules 20% des victimes LGBT+ portent plainte en cas de menaces ou violences et seules 5% en cas d’injure. Il est donc impossible de savoir combien d’infraction ont réellement eu lieu en 2023, le chiffre officiel étant par conséquent sous-estimé.

