La photographe et réalisatrice Lisa Miquet nous propose une série de dix épisodes passionnants sur les violences dans le couple, à la fréquence d’un par semaine, disponibles sur YouTube.

« C’est de ma faute » « S’il se comporte comme ça, c’est parce qu’il va mal ! » « Ça arrive à tout le monde de s’engueuler… »

On a toutes et tous déjà entendu ces phrases qui peuvent tenter de justifier des comportements parfois inacceptables.

La série que Madmoizelle vous présente ici décortique justement les mécanismes de l’emprise, et explique ce qui se passe dans la tête des victimes, encore trop souvent critiquées parce que restant dans une situation difficilement compréhensible d’un point de vue extérieur.

Notre société a encore trop souvent tendance à blâmer les victimes — c’est aussi pour ça qu’il est nécessaire de regarder ces épisodes, qui sont diffusés sur YouTube, à raison d’un par semaine.

À double tour, la série sur l’emprise de Lisa Miquet

Pendant un an et demi, la documentariste Lisa Miquet a échangé avec une centaine de femmes pour comprendre quelles avaient été leurs pensées récurrentes lorsqu’elles étaient sous emprise. Quels éléments les ont maintenues dans des histoires violentes ?

Dix d’entre elles ont accepté de témoigner. Leurs histoires sont éclairées par l’expertise de psychologues, avocates, membres d’association spécialisées sur ces sujets. Elle place ce travail dans le cadre du couple hétérosexuel, notamment car la majorité des violences sont perpétrées par des hommes sur des femmes.

Comme Lisa Miquet le rappelle dans le premier épisode :

« 225 000 femmes sont victimes de violences conjugales. Des femmes, qui au début, devaient avoir des papillons dans le ventre lorsqu’elles ont rencontré celui qui allait montrer un autre visage. »

Une série boîte à outils

Cette série documentaire se présente comme une boîte à outils, où chaque épisode analyse un aspect de l’emprise, une petite phrase que les femmes se répètent.

Il n’est en aucun cas question de les mettre en cause mais de comprendre les mécanismes de domination, d’emprise et de violence qui font qu’elles mettent en moyenne sept tentatives avant de quitter le conjoint violent. Voici les thématiques des épisodes, parus et à venir :

Épisode #1 – Je sais que ce n’est pas normal mais je l’aime ! En ligne ici

Épisode #2 – Ça arrive à tout le monde de s’engueuler. En ligne ici

Episode #3 – J’ai l’impression d’être folle. En ligne ici

Épisode #4 – Je ne suis pas une victime.

Épisode #5 – C’est de ma faute.

Épisode #6 – S’il se comporte comme ça, c’est parce qu’il va mal !

Épisode #7 – Si je le quitte, je perds tout !

Épisode #8 – Que vont dire les autres ?

Épisode #9 – Je ne sais pas comment partir…

Épisode #10 – Est-ce que je dois porter plainte ?

Ce concept de série, basé sur l’aspect psychologique de l’emprise, avec des épisodes thématiques et l’alternance de paroles de victimes et paroles d’expertes, permet d’apporter un éclairage nouveau au sujet des violences conjugales. Ces petites phrases anodines, ces pensées avec lesquelles on pense pouvoir justifier les actes de l’autre, sont déconstruites dans chaque épisode.

L’amour ne justifie rien.

Qui n’a jamais entendu une amie, dans une relation toxique, énoncer une de ces phrases ? Il sera désormais possible de lui envoyer l’épisode ou de lui dire que ce n’est pas acceptable et pourquoi.

À lire aussi : J’ai réalisé mon rêve de petite fille : je suis reporter à l’étranger !

Image en une : © À Double Tour