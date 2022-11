Un musée immersif sur Broadway a ouvert ses portes à New York

À New York, le premier musée dédié à l’univers de Broadway a été inauguré le 15 novembre 2022

C’est difficile à croire, et pourtant : jusqu’à aujourd’hui, Broadway n’avait pas droit à son musée ! Le 15 novembre 2022 représente donc un tournant dans l’histoire de la plus célèbre des avenues new-yorkaises puisqu’il marque l’ouverture du Museum of Broadway.

Le premier musée sur Broadway, grâce à deux femmes

Depuis la représentation de The Black Crook, le tout premier spectacle joué à Broadway en 1866, il aura fallu attendre plus d’un siècle pour célébrer la richesse de son patrimoine dans un musée. Situé près de Times Square, le tout nouveau Museum of Broadway enchantera les passionnés de comédies musicales en leur faisant découvrir l’histoire, les secrets et les coulisses des spectacles les plus iconiques de Broadway.

À l’origine de ce beau projet se trouvent deux femmes, Diane Nicoletti et Julie Boardman. « C’est fou de penser que cela n’a jamais existé auparavant. New York est synonyme de Broadway. Broadway est synonyme de New York. », a déclaré cette dernière.

© Walt Dosney

Un musée immersif

Les chanceux ayant l’opportunité de visiter le musée remonteront aux origines de Broadway grâce à un parcours chronologique.

La particularité du musée est de faire la part belle à l’immersion. Les fans de West Side Story pourront par exemple imiter les célèbres chorégraphies en suivant les silhouettes de danseurs, comme dans un jeu vidéo.

Le musée renferme de véritables trésors : une lampe venue du spectacle Aladdin, des marionnettes et des masques du Roi Lion et même une superbe robe portée par Meryl Streep dans Trelawny of the « Wells » en 1975. « Meryl Streep ne sait probablement même pas qu’il existe toujours », s’est amusé le conservateur de costume Michael McDonald dans un entretien avec Vanity Fair.

Une raison supplémentaire d’avoir envie de s’envoler pour New York !

À lire aussi : Pourquoi Yves Saint Laurent est-il à l’honneur dans 6 musées simultanément ?

Crédit de l’image à la Une : © Walt Disney