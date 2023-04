Dans l’État de New York, les écoles publiques ne pourront plus utiliser d’images stigmatisantes d’Autochtones

Aux États-Unis, de nombreux manuels scolaires représentent les communautés autochtones de manière discriminante.

Un grand pas pour les autochtones américains. D’ici à l’année scolaire 2024-2025, toute image caricaturale ou discriminante de personnes issues de la communauté sera désormais effacée des manuels scolaires d’écoles publiques, ont voté mardi 18 avril à l’unanimité les responsables de l’Éducation de l’État de New York, rapporte CNN.

Les professeurs seront toujours autorisés à utiliser des images de personnes issues des communautés autochtones, seulement à des fins d’enseignement. Les écoles pourront ainsi conserver des images d’autochtones, avec leur accord.

Des établissements démis d’aides financières

Une décision saluée par le congrès national des autochtones américains : « Les mascottes autochtones nous déshumanisent et diminuent le dynamisme et la diversité durables de nos cultures, valeurs et modes de vie distincts », a écrit le directeur le Larry Wright Jr. dans un communiqué.

Ces changements entreront en vigueur de manière permanente à partir du 3 mai prochain. Sous peine de ne pas respecter cette règlementation, certains établissements scolaires pourraient être démis des aides financières de l’État.