Autour de New York, les baleines reviennent après des décennies de travail de préservation

Baleines, hippocampes, dauphins, huîtres… Les eaux qui entourent New York n’ont jamais été aussi propres depuis près d’un siècle, et la faune aquatique s’en réjouit.

C’est une nouvelle rapportée par le Courrier international qui a de quoi mettre en joie : de l’océan aux fleuves, les eaux qui entourent la métropole New-Yorkaise, des fleuves à la côte Atlantique, sont plus propres qu’elles ne l’ont jamais été depuis un siècle. Le résultat de décennies de travail de préservation, qui commence à porter ses fruits.

Des baleines et des huitres à New York

Dans les années 60, voir une baleine au large de New York relevait de l’événement. La faute à une pollution élevée, notamment par le rejet de polluants industriels et d’eaux usées, mais aussi à la chasse de cette espèce.

Mais à partir de 1972, un assemblage de lois fédérales, nationales et locales (le Clean Water Act, l’Endangered species act et le Marine Mammal Protection act) commencent à imposer des réglementations qui mènent à la restauration, puis à la préservation des écosystèmes au large de la Big Apple.

Il aura fallu presque une quarantaine d’années pour que les résultats de ces politiques soient observés par les habitants de la ville, et selon The Economist, ils sont stupéfiants. Rorquals, baleines à bosse, requins, phoques, hippocampes… C’est toute une faune qui réapparaît sur les côtes d’une des villes les plus densément peuplées au monde, devant les gratte-ciels.

Une nouvelle à célébrer, mais le travail n’est pas terminé

Face à l’urgence climatique, et à l’heure où tant d’écosystèmes sont menacés par l’activité humaine et l’usage démesuré des ressources naturelles, on ne peut que se réjouir de voir apparaître les résultats de cette politique ambitieuse pour la préservation de l’environnement.

Mais si les New-Yorkais se réjouissent de voir revenir les baleines autour de chez eux, le travail est loin d’être terminé. Ainsi, en 2017, un article d’ABC News rappelait :

S’assurer que les eaux autour de New York restent un habitat viable, notamment pour les baleines, est un challenge énorme. Les baleines doivent faire face aux mêmes nuisances que les New-Yorkais, comme le bruit et l’activité maritime intense. abcnews, Why whales are returning to New York City’s once polluted waters ‘by the ton’

Le nettoyage des eaux de la ville, qui communiquent toutes avec l’océan, n’est pas terminé non plus. De l’arrière du port de New York au canal de Gowanus à Brooklyn, une drôle de couche noire recouvre encore certaines eaux : surnommée black mayo (mayonnaise noire) par les habitants de la ville, elle résulte de la pollution industrielle, des rejets non traités des égouts dans les cours d’eaux, et de restes de tempêtes. À Brooklyn, le nettoyage du canal a commencé en 2020, et devrait prendre une décennie.

Crédit photo : Todd Cravens / Unsplash