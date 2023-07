Encore une idée brillante d’Elon Musk : et si on interdisait aux gens sans enfants de voter ?

C’est en tout cas ce qu’a suggéré samedi 1ᵉʳ juillet le propriétaire de Twitter, lui-même renié par sa propre fille.

Un samedi comme les autres pour Elon Musk. Le directeur de Tesla vaquait à ses occupations habituelles, comme répondre à des threads problématiques pour donner un avis non sollicité sur des sujets qui ne le concernent pas. Cette fois-ci, le voici qui tombe sur des tweets inquiets d’internautes reac accusant les électrices françaises d’avoir causé la « propagation de l’Islam » dans l’hexagone. Bingo ! Du sexisme, du racisme… bref les ingrédients préférés d’Elon Musk qui s’empresse donc d’ajouter sa touche perso : « les personnes sans enfant se soucient très peu de l’avenir ». La voilà la vraie vérité.

D’une idée bancale à une croisade sexiste bien organisée

Il n’en faut pas plus à la complosphère. Un compte anonyme, avec pour photo de profil un logo façon Illuminati, le retweet et ajoute son grain de sel : « la démocratie ne fonctionnera probablement pas sur le long terme si on ne restreint pas le droit de vote aux parents ». Et Musk de se fendre d’un simple « Yup » en guise d’approbation. On n’arrête pas le progrès.

Pour le média américain Jezebel, cet échange n’a rien d’anodin. On y décèle les signes d’une rhétorique conservatrice bien connue qui vise surtout les femmes célibataires. Au cours de la dernière décennie, celles-ci sont devenues l’un des blocs électoraux les plus puissants des États-Unis, et penchent majoritairement du côté des démocrates. Ce qui n’est pas au goût de la droite états-unienne : « Les influenceurs conservateurs sont allés jusqu’à demander ouvertement l’annulation du 19ᵉ amendement, qui donnait aux femmes le droit de vote », alerte Jezebel.

Des contradictions en cascade

Elon Musk a beau avoir des enfants, il ne se soucie pas de notre avenir commun, et ce n’est d’ailleurs pas ce qui se joue là. Il n’a que très peu d’intérêt pour la sauvegarde de nos écosystèmes, soutient des initiatives et des politiques destructrices. Mais il n’est pas à une contradiction près, comme le souligne Jezebel :

Au cours des deux dernières années, alors qu’Elon Musk blâmait les personnes qui n’avaient pas d’enfants pour l’effondrement supposé de la société et attaquait la contraception et l’avortement, il a licencié les travailleurs de Tesla qui prenaient un congé parental, s’est insurgé contre les programmes de garde d’enfants subventionnés par le gouvernement fédéral, a licencié des salariés au milieu de leur parcours de FIV, et a pratiquement éliminé la prise en charge autrefois généreuse de son entreprise pour les parcours de FIV ( en sachant que Musk a eu cinq enfants par FIV.) Jezebel, Elon Musk Suggests ‘Childless’ People Should Lose the Right to Vote, 3 juillet 2023

Donc, à choisir, c’est peut-être ce charmant personnage qu’on préfèrerait voir loin des urnes. Et de Twitter, accessoirement.

