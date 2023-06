Pourquoi Elon Musk veut bannir le mot cisgenre de Twitter

Chaque semaine, Madmoizelle décrypte un mot ou une expression qui a fait l’actualité. Aujourd’hui, zoom sur le terme cisgenre.

Le 21 juin 2023, le milliardaire Elon Musk, à la tête du réseau social Twitter, a annoncé que le mot « cisgenre » (et sa version raccourcie « cis ») pourrait bientôt rejoindre la liste des contenus « haineux » censurés par la plateforme. Pourquoi Elon Musk souhaite-t-il bannir son utilisation ? Que signifie ce mot et d’où vient-il ? Éclairage.

Que signifie le mot cisgenre ?

Le Petit Robert en donne la définition suivante : « Qui concerne une personne dont l’identité de genre correspond au sexe qui lui a été assigné à la naissance ». Le préfixe cis vient du latin et signifie « du même côté », par opposition à « trans- » qui implique « l’idée de changement, de traversée », selon Larousse.

D’où vient ce terme ?

Selon nos confrères de Libération, le mot cisgenre a été popularisé sur des forums en ligne au milieu des années 1990.

La source du mot fait cependant débat. Certains l’attribuent au sexologue allemand Volkmar Sigusch, qui l’aurait employé dans un article de recherche universitaire dès 1991. Son invention est néanmoins plus souvent attribuée à Carl Buijs, un homme trans néerlandais, qui se serait demandé en 1995 « How come there’s no name for people who are not transgendered? » ( « comment se fait-il qu’il n’y ait pas de nom pour les personnes qui ne sont pas transgenres ? » en français) et aurait alors proposé le terme cisgenre.

Le mot est entré au dictionnaire Merriam-Webster aux États-Unis en 2016, « en compagnie de ‘Mx’ (titre de civilité qui ne précise pas le genre, au contraire de M. ou Mme) et de « transphobie » » comme le rappelle Slate. En France, il a fallu attendre quelques années supplémentaires pour que ce terme rentre dans Le Robert, même si le mot figure depuis 2013 sur la version française du site Wikipedia.

Pourquoi le mot cisgenre est-il important ?

Comme le résume très bien Slate, utiliser le mot « cisgenre » permet de montrer la pluralité des identités de genre et de rappeler qu’être cis ne veut pas dire être la référence ou la norme, par rapport à laquelle le reste relève de l’anomalie :

« [C’est] un moyen de faire prendre conscience aux personnes non trans’ qu’il existe d’autres identités, qu’elles ne sont pas la ‘référence’, et qu’il y a d’autres façons de concevoir son identité sexuelle […] Utiliser ‘trans’ sans lui opposer un autre terme semble dire que le commun, l’universel, le légitime est dans la binarité des genres, que le ‘masculin versus féminin’ est la norme, rejetant dans l’anormal, le marginal, voire le monstrueux, ceux qui ne correspondent pas à cette norme. » Slate, Le mot «cisgenre» est entré dans le dictionnaire aux États-Unis, tout un symbole

Pourquoi Elon Musk veut-il bannir cisgenre ce mot du réseau social Twitter ?

Le 20 juin, un internaute s’est plaint d’avoir été traité de cis par des « activistes trans ». « Un compte qui harcèle un autre compte recevra, au minimum, des suspensions temporaires. Les mots « cis » ou « cisgenre » sont considérés comme des insultes sur cette plateforme » a alors répondu Elon Musk. Il estime ainsi que le mot cis est une injure, et affirme que ceux qui l’emploieront s’exposeront au risque de voir leur compte suspendu. Malgré les menaces, cis et cisgenre n’ont pas encore intégré les politiques de modération de la plateforme, qui comportent cependant un volet relatif aux identités de genre. Chien qui aboie ne mord pas ?

The words “cis” or “cisgender” are considered slurs on this platform. — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

À lire aussi : La fille d’Elon Musk fait son coming-out trans et renie son père au passage

Comme le rappellent nos confrères du Parisien, deux jours plus tôt, Elon Musk « avait promis que Twitter respecterait la loi européenne dans la lutte contre la désinformation et la haine en ligne. Mais « on ne va pas être plus royaliste que le roi » et dépasser « les dispositions légales » en matière de censure et de liberté d’expression, avait-il nuancé ». Le milliardaire n’est pas à une contradiction près.

