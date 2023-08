Depuis la mort de Pierre Cardin, sa succession se déchire dans une bataille judiciaire (digne d’une série)

Les petites-nièces du grand couturier, mort en décembre 2020, accusent le petit-neveu devenu président de la marque le mois précédant le décès, d’abus de faiblesse, abus de confiance aggravé, escroquerie, faux et usage de faux.

Quand un grand nom de la mode s’éteint, c’est un monde qui s’écroule, un drame familial et de taffetas, parfois aggravé par des problèmes de succession (digne d’une série HBO). Après Karl Lagerfeld qui voulait tout léguer à sa chatte Choupette, voilà que c’est du côté du géomètre de la couture Pierre Cardin que ça ne tourne pas rond.

Comme l’a appris l’Agence France Presse le 3 août 2023 de source judiciaire, notamment relayée par Le Monde, une petite-nièce du grand couturier a déposé plainte en mars pour abus de faiblesse, abus de confiance aggravé, escroquerie, faux et usage de faux. Et c’est le petit-neveu qui est visé. Le parquet national financier a ensuite transmis le dossier au procureur de la République de Paris, et c’est la brigade de répression de la délinquance astucieuse qui poursuit désormais les investigations.

Le petit-neveu a produit le testament qui le désigne comme unique héritier

En réalité, les plaintes s’accumulent depuis le début de l’année, rapporte le média économique Challenges : « La première, déposée le 28 janvier pour faux, a été classée sans suite le 7 juin. Une deuxième plainte, dénonçant le 16 juin des faits d’abus de confiance et de faux, est en cours d’examen par le parquet, selon la source judiciaire. Enfin, une troisième plainte avec constitution de partie civile vise des faits d’escroquerie et d’abus de confiance. »

La personne visée n’est autre que le petit-neveu du défunt créateur, Rodrigo Basilicati-Cardin, qui a lui-même déposé plainte en juin pour diffamation. Les petites-nièces lui reprochent de bloquer la vente du groupe Cardin dont il est devenu le directeur général en octobre 2018, puis président en novembre 2020, soit un mois avant la mort du grand couturier. En cause : un testament signé Pierre Cardin en 2016, produit par Rodrigo Basilicati-Cardin, qui le désigne comme l’unique héritier. Le légataire s’estime dans son bon droit et veut relancer la marque, qui ne défile plus dans le calendrier officiel depuis 25 ans, plutôt que de la vendre.

Le groupe Pierre Cardin aussi visé par l’antitrust européen

À noter par ailleurs que l’antitrust européen vise la maison Pierre Cardin, d’après un communiqué de la Commission Européenne rendu public le 31 juillet 2023. En effet, cette dernière soupçonne des pratiques anticoncurrentielles dans les accords de licence et de distribution conclus entre la marque française et son licencié, Ahlers, fabricant de vêtements allemand. Les deux entreprises risquent une amende pouvant aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaires mondial annuel.

Car si la marque ne défile plus et ne propose plus véritablement de collections créatives, son nom reste accolé à de nombreux basiques du vestiaire qui continuent de se vendre comme des petits pains. Dans cette famille à la fortune professionnelle estimée à 600 millions d’euros, c’est donc une bataille juridique à plusieurs niveaux pour prendre le contrôle ou vendre cette véritable poule aux t-shirts d’or.